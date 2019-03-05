Bozüyük Belediye Meclisi son kez toplandı

Bozüyük Belediye Meclisi, 2019 döneminin son toplantısını Başkan Fatih Bakıcı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda 5 gündem maddesi görüşülürken başta Belediye Başkanı Fatih Bakıcı olmak üzere belediye meclisinde grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP grup başkanları dönemin son toplantısı olması dolayısıyla birer konuşma gerçekleştirdi.

Gündem maddelerinde ilk olarak Çarşı Mahalle, ’Kentsel Dönüşüm Alanında’ hak sahipleri ile uzlaşma aşamasında kullanılacak ’Çarşı Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi Uygulama Esasları’ yönetmeliği talebi görüşüldü. Başkan Bakıcı konunun İmar Komisyonuna sevkinin gerektiğini söyledi. Daha sonra meclis üyeleri de oy birliği ile konuyu İmar Komisyonuna havale etti.

Meclis daha sonra Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Şefliği görev ve çalışma yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunu ele alındı. Konuyla ilgili olarak Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından bilgi vermesinin ardından meclis üyeleri bahsi geçen değişikliğin yapılmasını oy birliği ile kabul etti.

Toplantının devamında ise Bozüyük Belediyesi İdmanyurdu Spor Kulübünün taekwondo branşı kapsamında; 21-24 Mart tarihlerinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenecek olan 2. Taekwondo Europa G1 Open Multi Europen Games’de ülkemizi ve Bozüyük’ü temsilen 2. kademe Taekwondo Antrenörü Güven Tanyeri ve sporcular Aleyna Bursa, Zeynep Naz Artar, Polat Gevenoğlu, İrem Nurgül Özgür’ün katılabilmesi için antrenör ve sporcular adına Hizmet Damgalı Pasaport verilmesi konusu görüşüldü. Konuyla ilgili olarak Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı bilgi verdi. Bakıcı’nın meclis üyelerini bilgilendirmesinin ardından Hizmet Damgalı Pasaport verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Bakıcı ayrıca, sali ve cumartesi günü kapalı pazarda kurulan Hanımeli pazarında tezgah açan bayanlardan yer işgal bedeli alınmaması konusunu meclis gündemine getirdi. Konuyla ilgili bilgi veren Başkan Bakıcı’nın talebi de meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantı daha sonra İmar komisyonuna sevk edilen konuların görüşülmesiyle devam etti.

Diğer yandan Bozüyük Belediye Meclisi’nde grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP siyasi partilerinin grup başkanları dönemin son toplantısı olması dolayısıyla birer konuşma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; "2014 yılının Mart ayından itibaren başlamış olduğumuz görev ile birlikte şehrimize güzelleşmesi ve değer katmak için hep birlikte mesai harcadık, şehrin gelişmesinde aldığımız pek çok yol bu meclis sayesinde gerçekleşmiştir. Burada asıl olan birbirimizi kırmadan yeni bir seçim dönemine girmektir. Önemli olan şehrimize katkı sağlamaktır. Bizlere her konuda destek olan tüm başkan yardımcılarına müdürlerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz" diyerekparti grupları ve belediye meclis üyelerine 2014-2019 döneminde verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Tüm grup başkanları birlik ve beraberlik mesajları verirken birbirlerinden helallik istedi. Toplantı Başkan Bakıcı’nın tüm meclis üyelerine plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.