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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesinde yapılan saldırıyı kınadı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 10:27
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınadı

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehit Yener Kırıkçı’nın cenazesinde yapılan saldırıyı kınadı.


Başkan Bakkalcıoğlu, yayınladığı kınama mesajında şu ifadelere yer verdi;


“Ankara’nın Çubuk ilçesinde şehidimizin cenazesinde ailenin ve milletimizin acısını paylaşmak üzere bulunan Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan utanç verici saldırıyı kınıyoruz. Şu bilinmelidir ki; milletin iradesine saygı duymayı bilmeyenler, ortak değerlerimiz olan, Vatan, Bayrak, Cumhuriyet, Atatürk ve Millet sevgisi hepimizin genlerinde, damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bir seçim sonucunu, bir Milli İradeyi hazmedemeyenler, söylemleri ve eylemleri ile yüce Türk milletinin birlik ve beraberliğine dinamit koymakta olduklarını artık anlamalıdırlar. Yüce Allah’ın sorması gereken soruları, hayâsızca bizlere yöneltenler, güzel dinimizden de nasiplenmediklerini gösteriyorlar maalesef. Ama biz inanıyoruz ki, asil milletimiz bu provokasyonlara kanmayacak, sandıkta olduğu gibi her platformda da gerekli reaksiyonu gösterecektir. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin.”

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 10:27
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