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Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni dönem projelerini müjdeledi

Bozüyük Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan adayı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:40
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, yeni dönem projelerini müjdeledi

Bozüyük Belediye Başkanı ve yeni dönem Belediye Başkan adayı Fatih Bakıcı, AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret etti.


Ziyarette yeni dönemde engellilere yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Başkan Bakıcı’ya dernek üyeleri ve aileleri tarafından büyük ilgi gösterildi. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Başkan Bakıcı ve engelli bireyler arasında renkli görüntüler ortaya çıktı.


Dernek Başkanı İsmail Çelik, "Belediye Başkanımız yeni dönemde benim sorumluluğumda Engelli Koordinasyon Birimi kurulacağını, ilçedeki tüm engellilerin bilgilerinin bulunacağı veri tabanı oluşturularak hizmetin tek birimden sağlanacağını müjdeledi. Engellilerimizin şehir içi toplu ulaşım sorununun çözüleceğini, engellilerin istihdam atölyeleri, eğitim sınıfları, stres odaları, dinlenme odaları, engelli ve ailelerinin sosyal mekanlarında olacağı kompleks tesis engelsiz yaşam merkezi oluşturulacağını belirtti. Bu müjdeli haberlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte hem üyelerimiz hem de Bozüyük adına çalışmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:40
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