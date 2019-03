Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü Kutladı

Bilecik’in Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türk aile yapısında ve hayatımızın her alanında yüzyıllardır süregelen bir değerle sonsuz sevgisi, özverisi ve fedakârlığı ile en kıymetli yerde tuttuğumuz kadınlarımızın günüdür. İnsanlık tarihinde örneklerine rastladığımız gibi, ülkemizin kadınları da, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer alarak cesaretlerini ve fedakârlıklarını göstermişlerdir. Kadınlarımız, gerek yetiştirdikleri nesillerle, gerekse hayatın her alanında gösterdikleri başarı ile ülkemizin geleceğine büyük katkılar sunmuşlardır. Kimi zaman devletin kuruluşunda, kimi zaman da vatanın kurtuluşunda görev üstlenen kahraman kadınlarımız, geride asla unutulmayacak izler bırakarak günümüz kadınlarına da rehber olacak bir miras bırakmışlardır. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel imkânlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyoruz. Bizler kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle ilçemizi, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine ulaştırmak için çalışıyoruz, bundan sonra da bu inançla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; ’Cennet annelerin ayağı altındadır’ Hadis-i Şerifi’ne istinaden kadınlarımıza hak ettiği değerin her alanda verilmesini diliyor, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.