Bozüyük Akçapınar Köyünde “Birlik beraberlik ve dayanışma şenliği”

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Akçapınar köyünde bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Birlik Beraberlik ve Dayanışma Etkinliği’ her yıl olduğu gibi yoğun katılıma sahne oldu.

Mezarlık ziyareti ile başlayan program, mevlit okunması ve sonrasında yemek ikramı ile devam etti. Köy dışında ikamet eden Akçapınarlı vatandaşlar ile çevre il ilçe ve köylerden gelen misafirler beraberlik ve kaynaşma içerisinde güzel bir pazar günü geçirdiler. Köy Muhtarı İsmail Kılıç, köye gelen misafirlere teşekkür etti. Muhtar Kılıç, “Her yıl yoğunluğu artarak devam eden etkinliğimizin bu yıl beşincisini gerçekleştirdik. Göreve geldiğim günden bu yana hep hayalimdeydi ve artık geleneksel hale getirdik. Etkinliğimiz özelikle yıllardır doğduğu bu topraklardan çeşitli nedenlerle uzak kalmış köylülerimiz için bir araya gelmelerine vesile oluyor. Yıllardır görüşemediği köylüleriyle hasret giderme imkânı buluyorlar. İnşallah bu etkinliği gelecek yıllarda da bu şekilde devam ettirme arzusundayız” dedi.

Etkinliğe İl Genel Meclis üyeleri, belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve çok sayıda köylü vatandaş katıldı.