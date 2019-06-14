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Bozuk yolların çukurlarına erik fidanı diktiler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vatandaşlar bozuk olan mahalle yolundaki çukurlara erik fidanı dikerek seslerini duyurmaya çalıştı.

14 Haziran 2019 Cuma 20:22
Bozuk yolların çukurlarına erik fidanı diktiler

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vatandaşlar bozuk olan mahalle yolundaki çukurlara erik fidanı dikerek seslerini duyurmaya çalıştı.


Kaynarca ilçesinin Emirler Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlar, yolların bozuk olduğu gerekçesiyle çukurlara erik fidanı dikerek yaşadıkları sıkıntıyı duyurmaya çalıştı.


Yolların bozuk olmasından dolayı araçlarının zarar gördüğünü ve yolların patates tarlasını andırdığını dile getiren mahalle sakinlerinden Mete Yüce, "Yolun bozuk olması yüzünden araçlarımız zarar görüyor. Şu ana kadar birçok yere müracaat etmemize rağmen bir sonuç alamadık. Bugün de buraya erik fidanı dikerek tepkimizi ortaya koyduk. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Türkiye büyüyor, ilerliyor ancak bizim yolumuz patates tarlasını andırıyor. Bu yolda ancak erik yetişir. Biz de bu şekilde yola erik fidanı dikerek sesimizi duyurmak istedik" dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 20:22
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