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Boztepe’ye otoban gibi yol

Ordu turizminin kalbi, yerli ve yabancı turistlerin seyir terası konumunda bulunan Boztepe’ye ulaşım, standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuşuyor.

16 Haziran 2019 Pazar 12:46
Boztepe’ye otoban gibi yol

Ordu turizminin kalbi, yerli ve yabancı turistlerin seyir terası konumunda bulunan Boztepe’ye ulaşım, standardı yüksek sağlıklı bir yapıya kavuşuyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 6 kilometresi sıcak asfalta kavuşan ve 3 şeride çıkarılan yolda, güvenli bir ulaşım için çizgi çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, mahalle yollarının yanı sıra, şehrin turizm merkezlerine ulaşımı sağlayan bağlantı yollarını da, konforlu bir yapıya dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 530 rakımlı Boztepe’ye, standardı yüksek bir ulaşım sağlamak için 2017 yılında başlanan ve yapılan genişletme çalışmalarıyla 3 şeride çıkarılan yolda, finale yaklaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, toplam uzunluğu 7.2 kilometresi olan yol tamamlandığında, Boztepe’ye ulaşımın daha konforlu olacağını dile getirdi.



Başkan Güler: Turizmde ulaşım çok önemli”


Boztepe’nin cazibesinin her geçen gün arttığını belirten Başkan Güler, "Boztepe, artan bir ivmeyle gün geçtikçe yerli ve yabancı turistleri kendisine çekiyor. Bizlerde bu talebe karşılık verebilmek, misafirlerimizin memnuniyetini artırmak için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz. Dünyanın her yerinde turizmde ulaşım çok önemli. Boztepe’ye teleferikle ulaşım var, ancak mevcut yol dar ve standartlara uygun değildi. Tur otobüsleri Boztepe’ye çıkışta sorunlar yaşıyordu. Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın başlattığı çalışmayla, 40 bin metreküp kazı, 15 bin metreküp dolgu, 22 bin 500 metreküp taş duvar imalatı, 50 metre menfez ve 120 metre betonarme duvar imalatı gerçekleştirildi. 7.2 km toplam uzunluğu olan yolun, 4,60 km’si 2018 yılı sonuna kadar sıcak asfalta kavuşmuştu. Hızlı bir şekilde devam eden çalışmalar sonrası bugün itibariyle 6 km’lik güzergah tamamen sıcak asfaltla buluştu. Yol güvenliği için çizgi çalışmalarını tamamladık, ayrıca trafik işaretleme ve levha çalışmalarımız da sürüyor. Kalan 1.2 kilometrelik kısımda ise kazı, dolgu ve yağmur suyu hattı çalışmalarımız var. Bu çalışmalar tamamlandığında da hızlı bir şekilde sıcak asfalta başlayacağız" dedi.



"Boztepe turizm merkezi olmaya aday”


Ulaşım çalışmalarının yanı sıra, turizmin cazibesini artırmak için önemli yatırımlar yapıldığını dile getiren Başkan Güler, “Macera Park Projesi ve Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında inşa edilen doğayla uyumlu 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoranın inşaatları da bölgeye ayrı bir cazibe kazandıracak. Tamamen Ordu Büyükşehir Belediyesi imkân ve girişimleriyle gerçekleştirilen bu yatırımların maliyeti ise 20 milyon lira.Tüm bu yatırımlar tam anlamıyla hizmet verdiğinde, güzel Boztepe’miz bölgenin turizm merkezi olmaya aday." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:46
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