0553 313 94 23

Boztepe Çankaya’nın gözbebeği olacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boztepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:04
Boztepe Çankaya’nın gözbebeği olacak

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boztepe Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Taşdelen, Boztepe’de yapılacak yeni yatırımlar hakkında bölge halkını bilgilendirdi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boztepe Mahallesi halkıyla buluştu. Mahalle meydanında Boztepeliler ile bir araya gelen Taşdelen, Çankaya Belediyesinin 5 yıl boyunca tarihinin en büyük yatırım planıyla kalkındığını, bir 5 yıl daha aynı şekilde ve kararlılıkla çalışarak Çankaya’yı daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı. Boztepe halkının sorunlarını dinleyen, çözüm üreten Taşdelen, bölgede kadınlar, çocuklar, yaşlılar için yapılacak merkezler hakkında bilgi verdi. Boztepe’nin yeni dönemde yeni projeler ile Çankaya’nın önemli semtlerinden biri olacağına dikkat çeken Taşdelen, “Boztepe’de yapacağımız çalışma ile kazanan halk olacak, siz olacaksınız. Boztepe’de herkes hak ettiğini alacak” ifadelerine yer verdi.


Mahallede bulunan belediyenin arazilerini sosyal donatı alanları olarak değerlendireceklerini belirten Taşdelen, bölge halkının istekleri doğrultusunda; kreş, Çankaya Evi, park alanları yapılacağı bilgisini paylaştı. Taşdelen’in 5 yıl içerisinde ürettiği hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Taşdelen’e teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrasya’da buğday ve un üretiminde söz, Türkiye’nin
    1. Avrasya’da buğday ve un üretiminde..
    2. Eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü..
    3. Şair ve yazar İsmet Özel, kalp krizi..
    4. "Turizmi 81 ile yayan çalışmalar..
    5. Cezayirli hakimlerden seçim denetimine..
    6. Devlet televizyonu duyurdu! Hasarsız..
    7. Antalya'da ormanlık alanda ceset..
    8. Topçam Gölü turizmin yeni gözdesi
    9. "Tekrar pozitif bir büyüme dönemine..
    10. Serbest piyasada altın fiyatları
    11. Ordu Çocuk Kütüphanesi Mayıs’ta açılıyor
    12. Yıllıklandırılmış cari açık yaklaşık 9..
    13. Manisa’dan ’İstiklal de istikbal de..
    14. Tepebaşı’nda Topluma Hizmet..
    15. Hırsızlık çetesi çökertildi
    16. Kızıldere 1 Jeotermal Enerji..
    17. Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi..
    18. 2019 INAS Kayak Dünya Şampiyonası’nda..
    19. Akşener hakkında bomba yazı! "Aynaya..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yücel Yılmaz’ın..
    21. Seyir halindeki tır alev topuna döndü
    22. Tatvan, muaythai milli takım..
    23. Adana Tiyatro Festivali yerli ve..
    24. Ruhsatsız silah operasyonu: 2 gözaltı
    25. Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli..
    26. ANALİZ - Cezayir devlet başkanlığı..
    27. Kocaeli'de binlerce Pisa Kulesi var!
    28. Diyanet- Sen Bilecik İl Temsilciliği..
    29. Lider şampiyonluğa bir adım daha..
    30. Dünya Silah Ticareti raporu yayınlandı
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var