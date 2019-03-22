ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesi, çalışma ve yatırımlarda atağa kalkarak vatandaşı hasretini çektiği hizmetlerle buluşturdu.

Bozova Belediye Başkanı Zeynel Taş'ın terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaklaşık 2,5 yıl önce İçişleri Bakanlığınca belediyeye vekaleten görevlendirilen Bozova Kaymakamı Zekeriya Göker başkanlığındaki ekibin, vatandaşlara kaliteli belediye hizmeti sunmak için yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Belediye bütçesinin doğrudan hizmete sunulduğu ilçede, hem merkezde hem de kırsal mahallerde altyapıdan üstyapıya, temizlikten ulaşıma, peyzajdan sosyal tesislere kadar ciddi bir hizmet seferberliği yürütülüyor.

Vatandaşı, yıllardır hasretini çektiği hizmetle buluşturan belediye, ilk iki yılda, bir önceki belediyenin yaptığı işin ortalama 5 kat fazlasına ulaşarak adeta gönülleri fethetti.

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinde çöp kokusunda geçilmeyen ilçenin temizliğini yapmak için harekete geçtiklerini ancak bu sefer de çöp kamyonlarının benzininin ve bakımının olmadığını gördüklerini söyledi.

İlçedeki çalışmaları içler acısı bir halde bulmanın üzüntüsüyle işe başladıklarını anlatan Göker, yürüttükleri hummalı çalışmalar sayesinde her gün belediye personelinin başını yastığa rahatlıkla koyabildiğini ifade etti.

Halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğu şuuruyla çalıştıklarını belirten Göker, "Geldiğimizde Bozova hakikaten hizmete muhtaç haldeydi. Temizlik hizmetleri durmuş, belediye hizmetleri sukut etmişti. Çalışma huzuru sağlanınca hizmetler, ekip çalışmasıyla akmaya başladı. Bozova, hasretini çektiği hizmete kavuştu. Borçlar birikmişti, ilk iş olarak belediyeyi hemen işler hale getirdik. Önce çalışma huzurunu tesis ettik. Geçmiş yıllardan itibaren biriken borçların tamamını ödedik." diye konuştu.

- "Altyapıda 5 kat fark atıldı"

Göker, daha önce ilçede 5 taziye evi bulunurken 2 yılda bu sayının 32'ye çıktığını söyledi.

Belediyeye ait, 4 milyon lira maliyetli, içerisinde 16 konut ve 17 dükkanı olan bir tesisi hizmete açtıklarını aktaran Göker, "Daha önce 90 kilometre stabilize yol yapılmıştı. 'Girmedik köy bırakmayacağız dokunmadık gönül bırakmayacağız' dedik. Şu anda yaklaşık 500 kilometre stabilize yol yaptık. Bizden önce 100 bin metrekare parke taşı vardı, bizim dönemimizde bu rakam 500 bin metrekareye yaklaştı. Halende çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bozova'nın, genç bir nüfusa sahip olmasına rağmen gençlerin spor yapacağı tek bir merkeze dahi sahip olmadığını görünce çalışmalara başladıklarını kaydeden Göker, şöyle devam etti:

"Çoğunluğu köylerde olan 30 adet halı saha ve basket sahası açtık. İlçe genelindeki tüm camilerin lavabo ve halılarını, yaklaşık 750 bin lira maliyetle yeniledik. Gençlerin spora yönelmesi için çok yönlü çalışmalar yürüttük. Şu anda belediye tesislerinde 300 çocuk, görsel sanatlar, spor akademisi ve diğer branşlarda üniversiteye hazırlanıyor. Bizden önce ilçede sadece 37 kişi üniversiteyi kazanmıştı, bu bizim canımızı çok acıttı. Biz bunu artırmak için yola çıktık, belediye desteğiyle verilen eğitim hizmetleri kapsamında ilk yılda 84 kişi üniversiteyi kazandı, bu yıl hedefimiz 200'ün üzerinde."

Göker, 18 bin öğrenciyi giydirdiklerini, 11 bin çocuğa kırtasiye malzemesi, 4 bin çocuğa ise forma hediye ettiklerini sözlerine ekledi.