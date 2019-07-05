Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezun oldu Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu.

Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği okuyan Bozok Üniversiteli 27 öğrenci mezun oldu.

Ankara Hacettepe Üniversitesinde protokol gereği eğitim gören Bozok Üniversitesi’nin 27 Tıp öğrencisi mezun oldu. Törene Bozok Üniversitesi Rektörü Ahmet Karadağ ve bir çok aile katıldı. Öğrencilerin ellerindeki pankartlar dikkat çekti. Öğrenciler mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Aileleri de büyük bir sevinç yaşadı.

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