Bozkurt İlham Gencer AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

İSTANBUL (AA) - Caz sanatçısı Bozkurt İlham Gencer, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan Gencer, "haber" kategorisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdiği balkon konuşması sırasında çekilen fotoğrafı seçti.

Kayhan Özer tarafından çekilen "Seçim Zaferi" adlı fotoğraf için oy kullanan Gencer, "En güzeli bence bu. Açısı da bence güzel. Çok güzel bir fotoğraf. Kim çekmişse tebrik ederim." dedi.

Sanatçı, "yaşam" kategorisinde Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Ali Meşe'nin evi yanarken, kedisine sarıldığı anı yansıtan fotoğrafı tercih etti.

Kendisinin de bir hayvansever olduğunun altını çizen Gencer, İlhami Çetin'in çektiği "Ali Dede ve kedisi" adlı fotoğraf için oyunu kullandı.