0553 313 94 23

Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü, bozkırın ortasındaki doğal mavi suyu ve çevresindeki yeşil örtü ile görenleri büyülüyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
Bozkırdaki cennet görenleri büyülüyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü, bozkırın ortasındaki doğal mavi suyu ve çevresindeki yeşil örtü ile görenleri büyülüyor.


Gürün ilçesindeki Anadolu’nun saklı kalmış cennetlerinden Gökpınar gölü, özellikle doğa fotoğrafçılarının keşfinin ardından her geçen yıl sayıları katlanarak artan misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bozkırın ortasında doğal mavi renkli berrak suyu, çevresindeki yeşil bitki örtüsü ile adeta nazar boncuğunu andıran göl, fotoğraf sanatçılarına ve dalgıçlara da ev sahipliği yapıyor. Zeminden kaynayan göl içinde tortu barındırmadığı için Dünyanın en berrak suyuna sahip gölleri arasında yer alıyor. Yüzeyden bakıldığında 18 metre derinlikteki gölde yüzen alabalıkları çıplak gözle görmek mümkün. Bu özelliği ile doğal akvaryum olarak da adlandırılan göl, dalgıçlık eğitimlerinde de kullanılıyor.



Huzur bulmak için geliyorlar


Gölü ilk kez ziyaret eden turistler, gölün güzelliği ile büyülendiklerini belirterek herkesin mutlaka Gökpınar’ı ziyaret edip bu güzelliğe şahitlik etmelerini istediler. Birçok kişi ise her yıl Gökpınar’ı ziyaret ettiklerini belitti. Hatay’dan Gökpınar’a gelen bir çift, Gökpınar’da doğanın verdiği huzuru tatmak ve dinlenmek için her yıl özellikle Sivas’a geldiklerini söyledi.



Doğal Akvaryum


Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gökpınar’ı Dünyaya teşrif eden her insanın mutlakagörmesi gerektiğini ifade ederek, “Gökpınar gölümüz dillere destandır. Biz ona Bozkırın ortasında ki cennet diyoruz. Berraklığı ile doğal bir akvaryum gibidir. Ortalama 11 metre derinliğe sahiptir. Bu derinlikte bile yüzeyden baktığımızda tabandaki kaynamayı ve balıkları rahatlıkla görebiliriz. Yolu düşen herkesin mutlaka görmesi gereken bir yer. Görenlerin ‘bugüne kadar neden görmemiştim’ diyerek pişmanlık yaşadığı bir yer” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:13
  1. doğa
  2. fotoğraf
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde 58 arttı
    1. Elektrikte kurulu güç ilk 5 ayda yüzde..
    2. İlçe Ekonomisine 6 milyonluk katkı..
    3. Çocuklara çok fazla oyuncak almak..
    4. Türkiye Srebrenitsa'yı unutmadı!..
    5. 13 yaşındaki Denizlili boksör Türkiye..
    6. Türk-Japon dostluğu beyaz perdede
    7. Sultaniye üzümde entegre tesis için..
    8. (Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü..
    9. Afrin’de patlama: 5 ölü
    10. Iris Annabel Goldsmith kimdir?..
    11. Çanakkale’de 91 mülteci yakalandı
    12. Bakan Pakdemirli'den şehit ailesine..
    13. Gümüşhane’de araç dereye uçtu: 1 ölü
    14. Yenidoğan Camii yenilendi
    15. Obezite Merkezi Adanalıları..
    16. AYM, Sağlar'ın başvurusunu kabul..
    17. Başkan Yavaş, Maltepe Pazarı esnafıyla..
    18. İzmir dünya sahnesinde
    19. Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    20. Afrin'de patlama! Ölüler var
    21. Boğulma tehlikesi geçiren düzensiz..
    22. ASEAN savunma bakanları Tayland'da..
    23. KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay..
    24. Türk kirazı Çin seddini aştı
    25. (Özel) İstanbul’da trafikte..
    26. "Ya AB gerekli adımları atmalı ya da..
    27. Akşehir’de çocuklar tiyatroya doydu
    28. İşte arananlar listesinde etkisiz hale..
    29. Smartwings uçağı Budapeşte’de acil..
    30. Bolu’da kaçak sigara, içki ve..
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!