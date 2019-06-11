Bozkır’da açan çiçekler Bayburt’a renk kattı

Bayburt’ta açan kır çiçekleri bozkırı mor ve sarı renge boyadı.

Bayburt’ta yağışların ardından havanın ısırması bozkırda mor ve sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan mor ve sarı renge büründü. Doğada oluşan bu çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Erzincan - Bayburt kara yolu üzerinde seyir halindeki sürücüler araçlarını durdurarak çiçekler arasında öz çekim yapmayı ihmal etmedi.

Mor ve sarı çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, “Yoldan geçerken fark ettik. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyoruz. Böyle manzaraları görmek zor. Bulmuşken değerlendirmek istedik.” dediler.