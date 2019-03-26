0553 313 94 23

Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

PTT A.

26 Mart 2019 Salı 18:34
Bozgeyik’ten PTT şubelerine inceleme

PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki heyet ile Gaziantep PTT şubelerinde incelemelerde bulundu.


PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, beraberindeki EPTT AVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu ve Gaziantep PTT Başmüdürü Zekai Özkan ile PTT şubelerinde inceleme yaptı. Bozgeyik, Çıksorut ve Karataş Posta Dağıtım Merkezlerine yaptığı inceleme sonrası devam eden çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.


Bozgeyik, ziyarette ayrıca PTT çalışanlarıyla da sohbet ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zeytin üreticisini sevindiren haber
    1. Zeytin üreticisini sevindiren haber
    2. Suriyeliler harekete geçti! O pankarta..
    3. ABD Savunma Bakan Vekili Patrick..
    4. Lise öğrencileri "voleybol hakemlik..
    5. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy:..
    6. Bozüyük Belediyesi’nden örnek proje..
    7. Meteorolojiden yağış uyarısı
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Besni'de..
    9. Gaziantep'te terör operasyonu
    10. AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy:..
    11. Şampiyon sahaya alkışlarla çıktı
    12. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    13. Terör örgütü PKK'ya operasyon
    14. Yeni Talisca, Galatasaray'a geliyor
    15. Metin Topuz’un casusluk davasına yarın..
    16. "Başkalarının kınaması bizi yıldıramaz"
    17. Yol kontrol noktasında polisi..
    18. Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili..
    19. Başkan Fındıkoğlu, Bakan Pekcan’dan..
    20. "CHP marjinalleşmiş bir partidir"
    21. Bakan Selçuk öğrencilere satranç..
    22. Bayburt'ta 61 düzensiz göçmen yakalandı
    23. İmamoğlu’ndan Golan Tepeleri’yle..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    25. Netanyahu: "Golan'dan asla..
    26. "Bu seçim ülkeyi bölmek isteyenlere..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır'da..
    28. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “CHP’nin..
    29. Bir çınar daha yıkıldı
    30. Bisikletiyle 3 metre yüksekten düşen..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı