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Bozdoğan’dan festival tepkisi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, nesli tehlike altındakicaretta carettaların en önemli yuvalanma alanı olan 100.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:58
Bozdoğan’dan festival tepkisi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, nesli tehlike altındakicaretta carettaların en önemli yuvalanma alanı olan 100. Yıl Tabiat Parkı’ndagerçekleşecek olan festivalin, telafisi mümkün olmayan sonuçların doğurabileceğinisöyledi.


Bozdoğan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, caretta caretta ve yeşil denizkaplumbağalarının üreme alanı olan 100. Yıl Tabiat Parkı’nda üç gün sürecek olanfestivalin, bir çevre felaketine neden olacağını belirtti. Bozdoğan, “Caretta carettalardünyanın sadece belirli yerlerinde yumurtlayabiliyorlar. Yumurtlamak için çok ince kumolan sahilleri seçen caretta carettalar, kentimizin kıyılarına gelmektedirler. Akdenizkıyılarında yaşam mücadelesi veren bu canlıların, üreme alanı olan tabiat parkında işmakinalarının çalışması ve konser etkinliklerinin düzenlenecek olması kabul edilemezbir durumdur. Yaşanan bu olay, doğal kaynakların korunmasına yönelik yasalaruygulanmadığı gibi taraf olunan uluslararası anlaşmaların koşulları da yerinegetirilmiyor. Bu canlıları korumak hepimizin görevidir” dedi.


Doğal hayat ve çevreyi olumsuz etki oluşturan bu ve benzeri olayların önlemesikonusunda bir an önce tedbirlerin alınmasını talep eden Bozdoğan, “MezitliBelediye Başkanımız Neşet Tarhan, konuyla ilgili ilçede konserlerin düzenlemesine uygun alanların olduğunu belirtmişti. Bir an önce çevre felaketlerinin son bulmasını, yetkililerin zaman kaybetmeden gerekli önlemleri almasını istiyorum. Aksi takdirde bu olay, telafisi mümkün olamayan sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 10:58
  1. doğa
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