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Bozdoğan müzik dinletisine katıldı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğunun müzik dinletisine katıldı.

23 Nisan 2019 Salı 13:51
Bozdoğan müzik dinletisine katıldı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğunun müzik dinletisine katıldı.


Tarsus Belediyesi ile Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa düzenlediği Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğu müzik dinletisi St. Paul Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın yanı sıra başkan yardımcıları Ünzile Kuru ile Ali Erhan Okyay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ruhi Koçak ve çok sayıda müziksever katıldı.


Koçak ,etkinliğin açılış konuşmasında sanat ve sosyal faaliyetleri önemsediklerini belirterek, bu tür kültürel etkinliklere destek olacaklarını ifade etti.


Bozdoğan ise, "Kitapsız bir oda nasıl ruhsuz bir bedene benziyorsa o ruhun en önemli sesi de müziktir" diyerek, Tarsus’un kültürel etkinliklerde en önde bulunmasının en büyük arzuları olduğunu söyledi.


Konuşmalarının ardından Şefika Kutluer ve Ankara Yaylılar Topluluğu, davetlilere müzik dolu anlar yaşattı.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 13:51
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