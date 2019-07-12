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Bozdoğan ilk nikahını kıydı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikahını kıyarak, Hasan Sarıkaya ile Kübra Söker ve Özhan Kıpçak ile Zeynep Gencer çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 16:06
Bozdoğan ilk nikahını kıydı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye başkanı seçildikten sonra ilk nikahını kıyarak, Hasan Sarıkaya ile Kübra Söker ve Özhan Kıpçak ile Zeynep Gencer çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.


31 Mart seçimlerinin ardından Tarsus Belediye Başkanlığına seçilen Bozdoğan, ilk nikahını kıydı. Bozdoğan, hayatlarını birleştiren genç çiftlere aile birliğinin öneminden bahsederek, "Genç çiftimizin olduğu kadar ben de aynı heyecan ve mutluluk içerisindeyim. Çünkü benim de belediye başkanı olarak kıydığım ilk nikah. Turgut Uyar’ın bir şiirinde ’acemilik efendimizdir’ der. Eğer bir acemiliğim olursa affola” dedi.


Ardından Hasan Sarıkaya ile Kübra Söker ve Özhan Kıpçak ile Zeynep Gencer çiftlerinin nikah akdini gerçekleştiren Bozdoğan, genç çiftlere mutluluklar dileyerek, nikah cüzdanını gelinlere verdi. Her iki törenin sonunda genç çiftlere birer altın takarak fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 16:06
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