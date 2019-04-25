0553 313 94 23

Bozdoğan: "Bu kentin rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kent ekonomisini ayağa kaldırmak adına katılımcı yönetimi esas alacaklarını belirterek, "Her kesimin siyasi görüşüne saygımız var.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:31
Bozdoğan: "Bu kentin rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kent ekonomisini ayağa kaldırmak adına katılımcı yönetimi esas alacaklarını belirterek, "Her kesimin siyasi görüşüne saygımız var. Gurur duyacak bir kentte yaşıyoruz ve bu kentin rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz” dedi.


Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ile Tarsus meslek odaları, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini ilettiler.


Kentle ilgili atılacak adımlara ilişkin karşılıklı fikir ve bilgi alışverişinde bulunan Başkan Bozdoğan, meslek odalarının sorun ve taleplerini dinledi. Bozdoğan, “İlçemizde son bir ay içerisinde turist sayısında artış yaşanmış. Kentimizi turizm, ekonomi ve diğer alanlarda ayağa kaldırmak için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Kısa zamanda işsizliğe çözüm bulup, iş istihdamı sağlamamız gerekir. Bizler gurur duyacak bir kentte yaşıyoruz. Her kesimin siyasi görüşüne, fikrine saygımız var. Ancak Tarsus’un rantını mafyaya yedirtmeyeceğiz. Bu kentin rantını halka dağıtacağız. Bu yüzden katılımcı yönetimle sizlerin görüş ve önerileri ile hizmet vermeye talibiz. Alınacak her kararı birlikte vereceğiz” ifadelerini kullandı.


Birlik Başkanı Talat Dinçer ile beraberindeki 17 meslek odası temsilcileri ve 2 kooperatif üyeleri, Başkan Bozdoğan’a görevinde başarılar dileyerek, kent ekonomisinin ayağa kaldırmak adına esnaf lehine olacak her türlü yatırıma destek olacaklarını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:31
  1. doğa
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu krizi!
    1. Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu..
    2. Hasta yakınlarından yardımseverlik..
    3. Kızılay’dan kan ve kök hücre bağışı..
    4. Medipol Başakşehir'de sakatlık raporu
    5. TRT radyoları Konya'ya geliyor
    6. Lise öğrencileri bilim fuarında..
    7. YOİKK'in çalışma takvimi belirlendi
    8. Tunus'ta bir televizyon kanalının..
    9. Başkan Çınar Yeşilyurt Belediyespor..
    10. Şehriban Yıldırım’a ’Başarı..
    11. Çaldıkları çelik kasayı ortadan..
    12. İşçi milli takımı, madenci takımını..
    13. Dünyanın en değerli parası belli oldu!
    14. Muş'ta 4 kişinin öldüğü mera kavgası..
    15. Gezici Çanakkale Müzesi Taşköprülerle..
    16. Milyonluk kaçış böyle sonuçlandı!..
    17. Rusya-İslam Dünyası: KazanSummit-2019..
    18. U-11 Tosya Pirinç Kupası dev takımları..
    19. Kocaispir’den Kızılay’a destek
    20. Besnili Abuzer Ertürk’ün ilk romanı..
    21. OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesinde “Büyük..
    22. Yanal'dan istifa açıklaması! 'Ali Koç..
    23. Bolu’da, işten çıkarılan belediye..
    24. Yabancı uyruklu çocuklar ve gençler..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan..
    26. Emet’te tarihi eser operasyonu
    27. Vali Köşger, Kuşadası Belediye Başkanı..
    28. Sason caddelerine trafik işaretleri..
    29. Didim’de 4. dalga hazine talanı..
    30. Babasının tabancası ile oynarken..
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    Kılıçdaroğlu'nu yumruklayan vatandaşa sevgi seli! Halk sıraya girdi
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’