Bozdoğan: "Bu kenti ayağa kaldırmak hepimizi görevi"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçeyi sağlık ve eğitimalanlarında ileri seviyelere taşıyacak proje çalışmalarına hız verdiklerini belirterek,"Biz bu kentin hizmetkârı olmak için yola çıktık. Yani bu kenti ayağa kaldırmak hepimizigörevidir" dedi.

Tarsus Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Tarsuslu ile İŞKUR ŞubeMüdürü Kürşat Dal ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Çelik, Tarsus BelediyeBaşkanı Haluk Bozdoğan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Tarsus ile ilgili yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bozdoğan,“10 bin yıllık tarihi kentimizi gelir, sağlık ve eğitim alanlarında ileri seviyelere taşıyacakproje çalışmalarımıza hız verdik. Açılacak iş sahaları ile istihdam sağlayıp, işsizliğinönüne geçmeyi hedefliyoruz. Tabi bunu yaparken tek başımıza değil de kentindinamikleri ile bunu başaracağız. Hayata geçireceğimiz projelerde yer alacakpersonellerimizi eğitimden geçiyoruz. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için ben dahi tümçalışma arkadaşlarımızın gecesini gündüzüne katıyor. Biz bu kentin hizmetkârı olmakiçin yola çıktık. Yani bu kenti ayağa kaldırmak hepimizi görevidir. Bu 5 yıllık süreçte debunu yapmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Kentin kurumları ile işbirliği içinde olduklarını dile getiren Bozdoğan, “Yaklaşık 400 binnüfuslu bir kenti yönetiyoruz. Kentimizin en büyük sorunu işsizlik ve yoksulluk. Bizgöreve seçildikten sonra binlerce kişi iş başvurusunda bulundu. Bu kadar talebekarşılık veremeyeceğimize göre, kentimizde yatırımcının önüne açacak iş alanlarısağlayacağız. Bunu mutlaka ama mutlaka başarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.