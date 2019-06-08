Bozdoğan, bayram tatilinde mahalleleri ziyaret etti

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, bayram tatili boyunca ilçeye bağlı kırsal mahalleleri tek tek dolaşarak, köylülerin sorunlarını yerinde tespit etti.

Bozdoğan, başkan yardımcıları Ali Erhan Okyay, Ünzile Kuru, Füsun Kaleli, Mutallip Bobuşoğlu, danışmanı Sıtkı Dev ve birim müdürleri ile köylülerin sorun ve taleplerini dinledi. Gittiği her mahallede halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Bozdoğan, sorunların çözümü için bir an önce çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Şimdiye kadar yaklaşık 70 köy ziyaret eden Bozdoğan, herkese eşit hizmet sağlayacaklarını belirterek, "Üreten, eğiten, kültürlü ve sağlıklı bir Tarsus için sabahın erken saatlerinde başladığımız köy ziyaretlerini gece geç saatlere kadar devam ettirdik. Tarsus’un sorunları benim için her şeyden önce gelir. Amacımız, sorunları yerinde tespit etmek ve herkese eşit hizmet götürmek. Halkımın sevgisini hak etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yerel yönetim hizmetinde siyasi düşüncenin yeri olmadığını söyleyen Bozdoğan, "Bir kentin sağlığı ne kadar iyiyse, o kentin kimliği de yeri de kültürü de değişir. Eğer bir kent hastaysa, insanları da hastadır. Tarsus gerçeği, mahalle gerçeği ve köy gerçeği siyasetten önce gelir. Bunu gittiğim her yerde söylüyorum. Tarsus, siyasetin üstündedir. Bu kentte güler yüzlerin görülmesi benim tek temennim. Victor Hugo, ’Bir yoksula ulaşıp, onu mutlu etmektense, tüm yoksulluğun ortadan kalkması amaç olmalıdır’ der. Bunu halkımızla birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.