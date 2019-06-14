Bozdoğan: “Anadolu’da ilk Darüşşafaka Eğitim Kurumları Tarsus’ta kurulacak”

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eğitim konusunda çok önemli aşamalar kat ettiklerini belirterek, İstanbul’dan sonra Anadolu’da Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının ilk kez Tarsus’ta kurulacağını söyledi.

Tarsus Kent Konseyi Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Güner Baykal Salonu’nda gerçekleşti. Genel kurulda, Kent Konseyi başkanlığına Dr. Ali Cerrahoğlu seçilirken, yapılan oylama ile yönetim kurulu üyeleri de belirlendi.

Genel kurulda konuşan Belediye Başkanı Bozdoğan, bir kişinin aday olmasını üzüntüyle karşıladığını söyledi. Kent Konseyi’nden beklentilerinin çok fazla olduğunu belirten Bozdoğan, “Ancak, çok aday çıkmasını çok isterdim. Bunun yanı sıra geçmişteki belediye yönetimleri, baro yönetimleri, dernek yönetimleri olarak ‘bu kent için başarılı olduk’ diyemeyiz, dememizin imkanı yok; çok gerilerdeyiz. Eğer başarılı bir kent olsaydık insani performans testlerinde, gelirde, sağlıkta, eğitimde çok farklı bir Tarsus ortaya çıkardı” dedi.

Önümüzdeki 5 yılda yapacaklarını 6 aylık, 2 yıllık ve 5 yıllık süreçteki stratejik planın belirleyeceğine dikkat çeken Bozdoğan, “Bu planı ortaya koyarken de sadece akademik olarak destek almak değil, halkımızdan, sizlerden daha fazla destek almayı istiyorum; çünkü bu planın bütün her şeyi sizsiniz. Projeleriyle, yaptıklarıyla belki de bize daha çok destek olacak, daha ön plana çıkaracak olan Kent Konseyi çalıştayımızın devam etmesini istiyorum. Tarsus çalıştayının her yıl yapılanmasını istiyorum. Varsınız ama algılanmıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Anadolu’da ilk Darüşşafaka Eğitim Kurumları Tarsus’ta kurulacak”

Turizm ve eğitim alanında önemli çalışmalara başladıklarını dile getiren Bozdoğan, göreve başladığında turizmi konuşmak üzere vakıfları davet ettiğini anlatarak, “Bizim bir İpek Yolu, 5 tane kervansarayımız, külliyemiz vardı. Bir tanesi inşatla yok oldu. Biz dedik ki, bunların hepsi yapılsın, turizmde ilk hatları ortaya çıkartılsın istedik. 9 yıldır hala yapılmamış olan etnografya müzesi vardı. Hepsinden önemlisi neredeyse vakıfların elimizden almak üzere olduğu Kubatpaşa Medresesi vardı. Bir yılı kalmıştı, anlaşmayı yapmasak elimizden gidiyordu. Yaşayan kadın müzesinin yapılmasıyla ilgili anlaşmayı da yaptık. Bir de eğitim için Kanada Sporst okullarını Tarsus’a getiriyoruz. Çağdaş Eğitim Kurumlarını Bursa’dan Tarsus’a getireceğiz. İstanbul’dan sonra Anadolu’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları ilk defa Tarsus’ta kurulacak. Bunlar eğitim konusunda çok önemli aşamalar” diye konuştu.

“Sağlık İstasyonları Açılıyor”

Her köye sağlık istasyonu projesini hayata geçirdiklerini söyleyen Bozdoğan, “Sağlık konusunda, özellikle işçi sağlığı ve mesleki hastalıklarla ilgili tıp merkezinin kurulması için adımlar attık. İnsanlarımız, esnafımız para karşılığında bu desteği almasınlar diye bu birimi oluşturduk. Bu birim Türkiye’de tek olan bir projeydi ve gerçekten ses getirecek bir projeydi. Aynı zamanda belediyeye katkısı olacak bir projeydi. Öbür tarafta sağlık konusunda köylerimizde kurulacak konteynerler alınmaya başlandı, sağlık istasyonları açılıyor” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 400 bin nüfuslu bir kentte yaşadıklarına işaret eden Bozdoğan, “Bu kentte daha fazla projeler üreterek ve birbirimizi daha fazla dinleyerek birçok şey başarabiliriz. Artık şuna inanıyorum; Tarsus’a demokrasi geldi, özgürlük geldi. Üzgün insanların daha özgür ve daha mutlu olduklarını görüyorum” dedi.