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Bozdoğan, 15 ayda basına yapılan ödemeleri paylaştı

Mersin’in Tarsus ilçe Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2018 ve 2019’un ilk üç ayına kadar basına verilen ilan ve reklam ödemelerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, 2019’un Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ise 60 bin lira harcama yaptıklarını ifade etti.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
Bozdoğan, 15 ayda basına yapılan ödemeleri paylaştı

Mersin’in Tarsus ilçe Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2018 ve 2019’un ilk üç ayına kadar basına verilen ilan ve reklam ödemelerinin yaklaşık 2 milyon lira olduğunu, 2019’un Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ise 60 bin lira harcama yaptıklarını ifade etti.


Bozdoğan, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. 24 Temmuz 1908’in sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanmasının, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından olduğunu ifade eden Bozdoğan, gazetecilerin bayramını kutladı. Bozdoğan, "31 Mart seçimlerinden sonra demokrasi adına ciddi kazanımlar olmuştur bu kazanımlarda basının rolü çok büyüktür. Yılda bir defa da olsa, gazeteciliğin nasıl zor bir meslek olduğunu, gazetecilere saygı gösterilmesi gerektiğini ve gazetecilerin bu koşullar altında çalışırken değerlerinin bilinmesi için önemli bir gündür” dedi.


Bozdoğan, son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden önceki yönetim tarafından basına harcanan ilan ve reklamların ücretlerinin olduğu listeyi basın mensuplarına dağıttı. 2018 ile 2019’un ilk 3 ayına kadar gazetelere, televizyonlara, radyolara ve haber sitelerine verilen tanıtım harcamalarının 1 milyon 891 bin olduğunu ifade eden Bozdoğan, 2019’un Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ise 60 bin lira harcadıklarını söyledi. Bozdoğan, "Şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde geçmiş dönemin harcamaları sorgularken, kendi dönemimizde de yaptığımız harcamaların hesabını sizlerle paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Gizli kapaklı hiçbir işimiz olamaz. Seçim meydanlarında söylediğimiz gibi çalmayacağız, çaldırmayacağız. Bu 5 yıllık süreçte belediyenin tek bir kuruşunu bile gereksiz işlere harcamayacağız” ifadelerini kullandı.


Geçtiğimiz günlerde Zübeyde Hanım Bütünleşik Gündüz Yaşam Evi’nin açılışında yanlış anlaşılan açıklamalarına da değinen Bozdoğan, "Geçen gün bir açılış yapıldı, bir etüt merkezi. O etüt merkezinde yaşlılar için özellikle alzheimer vakaları için sağlıklı yaş alma ünitesi olarak getirdiğimiz belli bir yaştan sonra yalnızlığını yaşayan o insanlarımızı gençlerle bütünleştirmek için kurduğumuz bir bina.Açıklamalarımda basına harcanan miktarı da söylerken, ağzımdan çıkan basit kelimesi yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdi. Ben basına yönelik öyle bir söz asla kullanmam. Burada beni tanıyan arkadaşlarım var. Unutmayın otoriter Tarsus yok artık, o çölleşen medya da yok. Herkes fikirlerini açık açık ortaya koyacak, herkes beni de eleştirecek, ekibimi de eleştirecek, çalışanları da eleştirecek. Çünkü ne kadar çok eleştirirseniz bu kentteki belediye yönetimi daha aktif ve daha güçlü olur. Eleştiriye her zaman açık bir insanım ama hakarete değil. Bizler sizlerle birlikte bu kentte başarılı işler yapacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:22
  1. doğa

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