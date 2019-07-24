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Bozdoğan, 100 günde yaptığı hizmet ve çalışmaları açıkladı

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan görev süresinde ilk 100 gününü geride kaldı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:29
Bozdoğan, 100 günde yaptığı hizmet ve çalışmaları açıkladı

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan görev süresinde ilk 100 gününü geride kaldı. Bozdoğan, ilk 100 günde yapılan hizmet ve çalışmaları açıkladı.


31 Mart yerel seçimlerinin ardından Tarsus Belediye Başkanlığına seçilen Bozdoğan, ilk 100 günde yaptıkları çalışma ve hizmetleri açıkladı. 1 Nisan itibariyle mazbatanın alınması ile birlikte yoğun bir tebrik süreci yaşadıklarını ifade eden Bozdoğan, başkan seçilmesinin hemen akabinde Tarsus Belediyesi tabelasına yeniden T.C. ibaresi eklediklerini kaydetti. ’Üreten, eğiten, sağlıklı, kültürlü Tarsus’ sloganı ile çalışmalara başladıklarını kaydeden Bozdoğan, kırsal mahalle muhtarları başta olmak üzere kentin tüm muhtarları ile bir araya gelerek, hızla çözülmesi gereken sorunları dinlediklerini söyledi.


Tarsus Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında en önemli çalışmaları arasında 15 bin kişiye iş istihdamı sağlayacak olan Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili somut adımlar attıklarını kaydeden Bozdoğan, artan maliyet fiyatlarına rağmen halk ekmeği 75 kuruştan satmaya devam ettiklerini, Tarsus su parkı ücretlerinde yüzde 40’a yakın indirim yaptıklarını söyledi. Yaz spor okullarına da zam yapmadıklarının dile getiren Bozdoğan, "Halk günü ve halk polikliniği buluşmaları ve halkın olan alanların işgalden kurtarılmaya başlanması belediyemizin önceliği olmuştur. Reklam ve ilan giderlerinde aylık harcama 20 bin liraya düşürülerek, önceki yıla göre aylık 135 bin lira tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra belediye araçları için kullanılan akaryakıtta yüzde 60 tasarruf oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzde ise 2019’un Ocak, Şubat ve Mart aylarında 2 milyon 745 bin lira harcan. Aynı birimin Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ise Ramazan etkinlikleri de dahil sadece 761 bin lira harcandı" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:29
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