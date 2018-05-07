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Bekir Bozdağ'dan İslam düşmanlarına sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'Fransa eski cumhurbaşkanı azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçi, şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler Bunlar 21.yüzyılın beyinsizleri, barbarları ve Ebu Cehilleridir. DAEŞ’ın batı versiyonudur.' dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:05
Bekir Bozdağ'dan İslam düşmanlarına sert tepki!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu. Bozdağ, "Fransa eski cumhurbaşkanı/azılı İslam düşmanı Sarkozy dahil 300 Fransız yazar/siyasetçi,şiddet ve Yahudi düşmanlığı yayıyor iftirasıyla Kur’an’dan bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler Bunlar;21.yüzyılın beyinsizleri,barbarları ve Ebu Cehilleridir;DAEŞ’ın batı versiyonudur."

''NİCE EBU CEHİLLER, SARKOZY'DEN DAHA AZILI İSLAM DÜŞMANLARI BAŞARAMADI''

"Nice Ebu Cehiller;Sarkozy’den daha kudretli/daha azılı nice İslam düşmanları;Kur’an’ı yok etmek,bu mümkün değilse tahrif etmek,bu da mümkün değilse bazı ayetleri Kur’an’dan çıkarmak istediler;ama başaramadılar/hepsi yok oldular;ama Kur’an var ve kıyamete kadar da var olacaktır."
"Sadece Sarkozy ve onun gibi hamakatin zirvesindeki İslam düşmanları değil bütün İslam düşmanları ve hatta tüm insanlar,cinler ve şeytanlar biraraya gelseler dahi Kur’an’ın veya bir suresinin ya da bir ayetinin benzerini getiremezler ve de Kur’an’ı asla değiştiremezler."

"Kur’an-ı Kerim’i peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’e vahyedip onun elçiliği ile insanlara tebliğ ettiren de Yüce Allah’tır; kıyamete kadar Kur’an-ı koruyacak da Yüce Allah’tır. “Şüphesiz o zikri (Kur'an'ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.”(Hicr,15/9﴿"

"Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).” (Bakara, 2/23)"

”Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır.”(Bakara,2/24)

“... Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur...” (En’am,6/34﴿ “Rabbinin kelimesi (Kur'an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”(En’am,6/115﴿"

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:05
  1. Bekir Bozdağ
  2. Sarkozy
  3. Islamofobi

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