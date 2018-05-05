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Bekir Bozdağ'dan bomba tespit: İkisinden biri kaybedecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin Muharrem İnce'yi aday göstermesini değerlendirerek, "Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır. Kaybeden ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce olacak." dedi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:23
Bekir Bozdağ'dan bomba tespit: İkisinden biri kaybedecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin Muharrem İnce kararına ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, "Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır. Kaybeden ya Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce olacak." şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 45. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak için gittiği Bangladeş'de açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olmasına değinen Bozdağ, şunları kaydetti:

"CHP, nihayetinde CHP'lilerin sabrını taşırma noktasına getirmişti. Adeta CHP'liler çıldırma noktasına gelmişti. Seçim süreci tamamlanmadan adayını açıklamış olması son derece önemli. Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır.

7 SEÇİMDE KAYBETTİ

Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum. Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz.

Seçimden sonra Türkiye'nin yeni Cumhurbaşkanı, ben Allah'ın takdiri, aziz milletimizin desteğiyle sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacağına inanıyorum. Seçimin akabinde de CHP'de büyük bir değişim yaşanacağına inanıyorum. Acaba seçimden sonra CHP içinde kaybeden Kılıçdaroğlu mu olacak yoksa Sayın İnce mi olacak?"

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:23
  1. Bekir Bozdağ
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Muharrem İnce

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