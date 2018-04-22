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Bekir Bozdağ: Anketler ortada, seçim ikinci tura kalmaz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin konuşarak, "CHP'nin tüm hedefi seçimi ikinci tura taşımak yönünde. Bu seçim ikinci tura kalmaz. Kim gelirse gelsin. Bu seçim ilk turda biter. Anketler ortada" dedi.

22 Nisan 2018 Pazar 11:06
Bekir Bozdağ: Anketler ortada, seçim ikinci tura kalmaz

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Kanal 7'de yayınlanan  Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçime ilişkin tahmini açıklayan Bozdağ, "CHP'nin tüm hedefi seçimi ikinci tura taşımak yönünde. Bu seçim ikinci tura kalmaz. Kim gelirse gelsin. Bu seçim ilk turda biter. Anketler ortada, milletimizin tavrı ortada. Onların kafası biz zaten ilk turda kazanamayız bunu ikinci tura uzatalım diyorlar. Bunlar inanmıyor. Sadece uzatmalara oynuyorlar." dedi.

Bozdağ'ın açıklamaları şöyle;

SEÇİM SİYASETİN BAYRAMIDIR

"Yeni şartları değerlendirdik, erken seçimin milletimiz için hayırlı olacağına karar verdik. Bu baskın bir seçim değil. Dersine çalışan öğrenci için sınav nasıl sorun değilse, işini yapan siyasetçi için de erken seçim sorun değildir. Siyasetin bayramıdır seçim, buna herkes sevinmelidir. 

DARBE İLE DİZE GETİREMEDİLER, EKONOMİ İLE TEHDİT EDİYORLAR

Darbe ile Türkiye'yi dize getiremediler, şimdi ekonomi kartını sürdüler. Biz Türkiye'deki belirsizlikleri tamamen ortadan kaldırmak için bir adım attık. Seçim kararı bu hesapçıların hepsini perişan etti. 

MUHALEFETİN ADAYI KİM OLACAK ?

Muhalefet partileri seçime hazırlıksız yakalandı, tembel talebeler öğretmen sınav yapmasın diye uğraşıyorlar. Aday konusunda bir netlikleri yok. Bizim adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. MHP ve BBP de aynı şekilde destekliyor. Burada bir netlik var. Diğer tarafa bakıyorsunuz bir netlik yok. Her gün yeni bir isim geliyor. Muhalefetin kafası karışık. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkabilecek bir rakip bulamıyorlar.

BU SEÇİM İKİNCİ TURA KALMAZ

CHP'liler kendi başkanlarını Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorlar. O yüzden arayışları başka yöne çeviriyorlar. Artık mikroskopla arıyorlar ismi. CHP'nin tüm hedefi seçimi ikinci tura taşımak yönünde. Bu seçim ikinci tura kalmaz. Kim gelirse gelsin. Bu seçim ilk turda biter. Anketler ortada, milletimizin tavrı ortada. Onların kafası biz zaten ilk turda kazanamayız bunu ikinci tura uzatalım diyorlar. Bunlar inanmıyor. Sadece uzatmalara oynuyorlar.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 11:06
  1. bekir bozdağ
  2. CHP
  3. 24 haziran seçimleri

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