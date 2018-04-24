Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısı ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklama yaptı.

'Seçimler ertelensin' diyen AKPM'ye tepki gösteren Bekir Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir." dedi.

"MANİDARDIR, ÇİFTE STANDARTTIR"

Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiyede yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Fransa OHAL'de seçim yaptığında AB kriterleri, seçim güvenliği akıllarına gelmeyen, Fransa'ya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPM'nin konu Türkiye olunca AB kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye'ye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır, çifte standarttır." diye konuştu.