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Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 'seçimler ertelensin' diyen AKPM'ye tepki gösterdi. Bozdağ, "Türkiye egemen, bağımsız bir ülkedir" dedi

24 Nisan 2018 Salı 18:59
Bozdağ'dan AKPM'ye tepki!

AKPM'nin seçimlerin ertelenmesi çağrısı ile ilgili Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklama yaptı.

'Seçimler ertelensin' diyen AKPM'ye tepki gösteren Bekir Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, Türkiye'de yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir." dedi.

"MANİDARDIR, ÇİFTE STANDARTTIR"

Bozdağ, "Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin, Türkiyede yapılacak 24 Haziran seçiminin AB kriterlerini taşımaması, seçim güvenliği ve OHAL nedeniyle seçimlerin erelenmesi çağrısı kabul edilemez. Bu çağrı,Türkiye'nin içişlerine ve seçimlerine açık müdahaledir. Fransa OHAL'de seçim yaptığında AB kriterleri, seçim güvenliği akıllarına gelmeyen, Fransa'ya seçimi erteleme çağrısı yapmayan AKPM'nin konu Türkiye olunca AB kriterleri, OHAL ve seçim güvenliğini hatırlayıp Türkiye'ye seçimi erteleme çağrısı yapması, manidardır, çifte standarttır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:59
  1. Bekir Bozdağ
  2. AKPM
  3. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

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