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Bozdağ'dan 15 vekil açıklaması! 'Eğer istifa edeceklerse...'

Başbakan Yardımcısı Bozdağ: '('İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye döneceği' iddiaları) Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir.'

27 Nisan 2018 Cuma 16:00
Bozdağ'dan 15 vekil açıklaması! 'Eğer istifa edeceklerse...'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ  konuyla ilgili açıklamasında "15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak." dedi.

'ADAYI KILIÇDAROĞLU'DA BİLMİYOR'

"Şu yaşananları değerlendirince 'Kılıçdaroğlu sanki bu işi biliyor, kafasında birkaç isim var' diye düşünüyordum ama geldiğimiz noktada CHP'nin göstereceği cumhurbaşkanı adayı kim, eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor, onun da kafasında bir aday ismi yok, belli ki kurye bekliyor."

 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 16:00
  1. Bekir Bozdağ
  2. AK Parti
  3. chp

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