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Bozdağ’da yamaç paraşütü adımı: resmi başvuru yapıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, büyük bir potansiyele sahip olan yamaç paraşütü sporunda kalkış alanlarının tescilli spor alanı haline gelmesi için girişimler sürüyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:16
Bozdağ’da yamaç paraşütü adımı: resmi başvuru yapıldı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, büyük bir potansiyele sahip olan yamaç paraşütü sporunda kalkış alanlarının tescilli spor alanı haline gelmesi için girişimler sürüyor. Aydın Havacılık Spor Kulübü Derneği, Ovacık ve Bozdağ’daki iki kalkış alanının tescillenmesi için resmi başvuruyu yaptı.


Son haftalarda hava sporcularının gökleri renklendirdiği Ödemiş’te, yamaç paraşütçülerinin kalkış yaptığı "take-off" adı verilen alanlar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tescil edilmeyi bekliyor.


Bursa’nın Keles ve Kütahya’nın Gediz ilçelerine yapılan uçuşlarla adını duyuran bölgede, daha önce Ovacık’taki kalkış alanının önüne fidan dikilmesi bu spor dalının Ödemiş’teki geleceğini tehlikeye sokarken, bu fidanların sökülmesi sonrası sıra bu alanların tescilli spor alanına dönüştürülmesine geldi. Şu anda amatör olarak uçuşların yapıldığı Bozdağ, Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun resmi yarışma programında yer almıyor. Bölgede sık sık faaliyetlerde bulunan Aydın Havacılık Spor Kulübü Derneği (AYHAVK), önemli potansiyele sahip Ödemiş’in bu spor dalından hak ettiği payı alabilmesi için harekete geçti.



Kaymakamlığa başvurdular


Ovacık Jandarma Karakolu yakınlarındaki ve Bozdağ Kayak Merkezi yakınlarındaki kalkış alanlarının haritasını hazırlatan sporcular, konuyla ilgili resmi başvuruyu geçtiğimiz günlerde Ödemiş Kaymakamlığına yaptı. Dilekçede iki kalkış alanının Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tescillenmesi ve hava sporcularının kullanımına tahsis edilmesi talepleri dile getirildi.


Ödemiş Kaymakamlığı’na yapılan resmi başvuruyla ilgili süreci bekleyen AYHAVK, tescillenme sonrası Ödemiş’in Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun resmi faaliyet programına alınması için başvuruda bulunacak.



"İlerleyen yıllarda spor turizmi için büyük bir fırsat doğacak"


Bozdağ Ovacık Take-Off’tan havalanan iki hava sporcusundan birinin 178 kilometrelik uçuşla Bursa’nın Keles ilçesine, diğerinin de Kütahya’nın Gediz ilçesine indiğini hatırlatan AYHAVK Başkanı Necati Altınhan, "Ödemiş yamaç paraşütü açısından çok kıymetli bir yer. Doğru hava akımlarını yakalayınca uzun mesafe uçuşları yapmak mümkün. Biz sporcular da Ödemiş’i çok seviyoruz. Daha önce yüz kilometreyi aşan uçuşlar yapıldı. Bu açıdan da Ödemiş’te paha biçilemez nitelikte iki adet yamaç paraşütü kalkış alanı (take-off) bulunuyor. Yamaç Paraşütü Sporu gerek Ödemiş’in tanıtımında gerekse Ödemiş’teki turistik ve sportif faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve arttırılmasında önem taşıyor. Uzun yıllardan beri yamaç paraşütü sporcuları tarafından take-off sahası olarak kullanılan bu alanlar Orman Bakanlığı arazileri içerisinde bulunuyor. Yakın dönemlerde, adı geçen bölgede çeşitli ağaçların dikilmesi gibi faaliyetler neticesinde yamaç paraşütü sporunun Ödemiş ilçesi sınırları dâhilinde icrası her geçen gün zorlaştırıyor. Bizler bu konuda İzmir Sportif Havacılık Kulübümüz ile birlikte sürecin başından beri takipçisiyiz. Kalkış yapılan alanların krokisi ve koordinatlarını da Ödemiş’te bu spora gönül vermiş Gürbüz Candemir ağabeyimiz Ödemiş Belediyesi’ndeki girişimleriyle hazırlattı. Ovacık ve Bozdağ Kayak Merkezi civarındaki iki noktanın Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde, Yamaç Paraşütü kalkış alanı olarak tescillenmesi ve yamaç paraşütü sporcularının kullanımına tahsis edilmesini talep ediyoruz. Bu konuda Ödemiş Kaymakamlığımıza dilekçemizi sunduk. Diğer havacılık spor kulüplerimiz de Ödemiş Kaymakamlığımıza başvurularını yazılı olarak yapacaklar. Bu tescillenmenin ardından Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na da resmi başvuruda bulunarak Ödemiş’in faaliyet programına dahil edilmesini talep edeceğiz. Ödemiş’te düzenlenecek resmi bir yarışma yüzlerce sporcunun ilçeye gelmesi ve Ödemiş’in tanıtımı demek. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da bu sporlara gönül vermiş kişiler Ödemiş’teki potansiyeli gördüklerinde emin olun bu bölgeden vazgeçemeyecekler. İlerleyen yıllarda spor turizmi için büyük bir fırsat doğacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:16
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