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Bozdağ: "Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’a askeri eğitim birliği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

26 Şubat 2019 Salı 16:50
Bozdağ: "Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat’a askeri eğitim birliği müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.


Bekir Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yozgat mitinginde söylediği, ”Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat’ta olacak ve adımını hemen atıyoruz" sözlerini hatırlattı.


TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, “Yozgatlılar adına Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Yozgat’a kurulacak Askeri Eğitim Birliği ile Yozgatlıların tarihi bir beklentisi daha yerine getirilmiş olacaktır. Üniversite, Şehir Hastanesi, Yüksek Hızlı Tren ve Havalimanı Yozgatlılar için hayaldi gerçek oldu. Şimdi Askeri Eğitim Birliği hayalimiz gerçekleşiyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 16:50
  1. doğa

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