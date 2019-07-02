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Bozcaada’daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi.

02 Temmuz 2019 Salı 22:03
Bozcaada’daki ölümlü kavgaya 3 tutuklama

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde ölümle sonuçlanan kavgaya karıştığı iddia edilen 11 kişi bugün Ezine adliyesine getirildi. Hakim karşısına çıkarılan 11 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bozcaada’da önceki gece bir eğlence mekanında başlayan tartışma sokağa taşmış, büyüyen kavga sonrası iç kanama geçiren ve vücudunda kırıklar oluşan Ramazan Öksüz hayatını kaybetmişti. Olay sonrası, kavgada bulunan 4 kişi ile kavgaya karıştığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Bu sabah erken saatlerde polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında Ezine Adliyesine getirilen zanlılardan Caner Akıl, Andaç Fatih Kaya ve Ömer Gönül tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 22:03
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