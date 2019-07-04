0553 313 94 23

Bozcaada’da yat yangını

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:31
Bozcaada’da yat yangını

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki yat limanına bağlı bir yatta henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın, erken müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.


Olay sabah saatlerinde Bozcaada yat limanında meydana geldi. Barış Kılınç, alışveriş yapmak için çarşıya gittiği sırada kendisine ait ’Cape Town’ isimli Türk yatından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve vatandaşların ortak müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Ufak çaplı yangında yaralanan olmazken, teknede maddi hasar meydana geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz madalya
    1. Kayserili atletlerden 1 gümüş, 1 bronz..
    2. Şuhut Hayvan Borsası’nın hayvan..
    3. Dev araştırma sonucu yayınlandı!..
    4. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    5. Merkez Bankası rezervleri
    6. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    7. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    8. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    9. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    10. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    11. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    12. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    13. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    14. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    15. TBMM Dışişleri Komisyonu
    16. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    17. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    18. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    19. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    20. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”