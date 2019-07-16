Bozcaada’da parçalı ay tutulması Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde de takip edilen parçalı ay tutulması, eşsiz görüntülere sahne oldu.

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde de takip edilen parçalı ay tutulması, eşsiz görüntülere sahne oldu.

Türkiye’den de gözlemlenebilen bu yılki tek tutulmada Ay’ın yaklaşık yüzde 65’lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kaldı. Büyüleyici gök olayını kaçırmak istemeyenler ise Bozcaada meydanında teleskopları ile Ay’ı gözlemleyerek unutulmaz anlara tanık oldu. Türkiye saatiyle 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşen gök olayında saatler 00.31’i gösterdiğinde Ay’ın yaklaşık yüzde 65’i Dünya’nın gölgesinde kaldı ve eşsiz görüntülere sahne oldu.

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