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Bozcaada’da 5 nesillik tecrübeyle dünyaya açılıyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 5 nesildir bağcılık yapan aile, ürettikleri ürünleri dünyaya ulaştırıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:13
Bozcaada’da 5 nesillik tecrübeyle dünyaya açılıyor

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 5 nesildir bağcılık yapan aile, ürettikleri ürünleri dünyaya ulaştırıyor.


Bozcaada’da 5 nesildir bağcılık yapan aile, Bozcaada’daki üzüm bağlarında Alicante, Cardinal, Alphonse Lavalle, Çavuş, Kalecik Karası, Kuntra, Vasilaki, Karalahna ve Cabarnet üzümleri yetiştiriyor. En uygun üzümler özenle seçilip toplandıkları gün adadaki üretim tesislerinde elle tek tek ayıklanıp yıkanıyor ve 24 saat içinde uygun şartlarda şişeleniyor. Tadını şeker oranı yüksek meyvelerden alan üzüm ve koruk sularına ayrıca şeker ilave edilmiyor, organik ürünleri IMO tarafından tescilli olarak satılıyor. Şeker ilavesi yapılmayan üzüm ve koruk suları, yüksek miktarda antioksidan ve vitamin barındırıyor, bu sebeple de oldukça sağlıklı. Üzüm ve koruk suları; tek başına içecek olarak, kokteyllerde, kek ile pasta yapımlarında kullanılabiliyor.


Şirket çalışanı Sami Aktaş yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 300 yıl önce bağcılık ile başlayan üretimlerine 2013 yılından beri organik üzüm suyu ve koruk suyu üretimi ve şişelemesi ile devam eden Veli Dede ailesinin ürünleri uluslararası organik belgesi ile üretiliyor. İçinde koruyucu hiçbir madde yoktur ve saftır. Türkiye’de ilk defa biz şişeledik, bu ürünleri isteyenler internet üzerinden sipariş veriyor. Biz buradan ambalajlayıp tüketicilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:13
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