0553 313 94 23

Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç girişimi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir gencin dövülerek öldürüldüğü olayın failleri oldukları iddia edilen 11 kişi adadan sevkleri sırasında linç edilmek istendi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç girişimi

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir gencin dövülerek öldürüldüğü olayın failleri oldukları iddia edilen 11 kişi adadan sevkleri sırasında linç edilmek istendi. Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden zırhlı polis ejderine bindirilip özel harekat eşliğinde çıkarılan zanlılar, güçlükle feribota bindirilirken, linç girişiminde bulunan kalabalığa Çevik kuvvet, Jandarma ve çevre ilçelerden takviye olarak gelen polis ekipleri engel oldu.


İddiaya göre, Bozcaada’daki bir otelde çalışan Ramazan Öksüz’ün de (31) bulunduğu bardaki 4 kişi barın kapanmasına yakın içki istedi. Bar sahibi kapanma saatini geçtiğini belirterek içeride bulunanlara içki servisi yapmadı. Bunun üzerine başlayan tartışma bir anda sokağa taştı. Alkollü şahısların birbirine girdiği kavgada, Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Ramazan Öksüz feci şekilde darp edildi. Olay yerinde kalbiduran genç adam 112 ekibinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öksüz’ün cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.


Olaydan sonra ilk etapta 4 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden olaya karıştıkları tespit edilen 11 kişiyi gözaltına alarak Bozcaada İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirdi.


Zanlıların sorgusu devam ederken önce hayatını kaybeden Öksüz’ün yakın arkadaşları sonra çok sayıda ilçe halkı emniyet binası önünde toplandı. Gözaltındaki zanlılara tepki gösterip içeriye girmek isteyen kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Kalabalığın artması üzerine zanlıların sevkinden vazgeçildi ve bölgede diğer ilçelerden takviye polis ekipleri, özel harekat ve zırhlı araç istendi. Kalabalığın Emniyet Müdürlüğü önünden uzaklaştırılmasının ardından 11 zanlı özel harekat eşliğinde zırhlı polis ejderine bindirilip tahkikatın yürütüleceği Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Öfkeli kalabalık polis araçlarının peşinden bir süre koştu. Öte yandan, soruşturma için ek süre alındığı olayla ilgili ek gözaltıların olabileceği zanlıların sorgulama işlemi bittikten sonra bir kaç gün içerisinde adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.


Bursa Adli Tıp Morguna öğle saatlerinde getirilen Öksüz’ün cesedini Bursa’daki akrabaları ve arkadaşları karşıladı. Adli Tıp önünde gözyaşı döken yakınları olaya akıl sır erdiremediklerini söyledi. Öte yandan, Öksüz’ün PTT emeklisi babasının aslen Balıkesir’in Kepsut ilçesine kayıtlı olduğu uzun yıllar Bozcaada’da görev yapıp emekli olduktan sonra ailesiyle birlikte adada yaşamaya başladıkları öğrenildi. Bozcaada’da bir otelde çalıştığı öğrenilen Öksüz’ün kendinden küçük bir de kız kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Genç adamın cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na Ukraynalı skorer
    1. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na..
    2. Muğla'daki cinayet
    3. Samsun sebze ve meyve fiyatları
    4. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    5. Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı:..
    6. İzlanda'nın iddiasının gerçeği..
    7. Türkiye'ye meydan okuyan Nikos, kaza..
    8. Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı..
    9. G20'de Türkiye ile ABD arasında S400..
    10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    11. Devrilen tır yolu kapattı, araçlar..
    12. Dergi Yönetmeni Bilenser’den Başkan..
    13. Olmayan konteyneri 12 ilde 45 kişiye..
    14. Kocaeli’nin sahilleri 6. mavi bayrağı..
    15. Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos..
    16. Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç..
    17. Sazan balığı tutma yarışmasında..
    18. Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?..
    19. Başkan Palancıoğlu: "Evliyalar Günü’ne..
    20. Muğla'da orman yangını
    21. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan..
    22. Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden..
    23. Hindistan'da duvar çöktü: 16 ölü
    24. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    25. Bilecik belediye meclisinde dengeler..
    26. Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar..
    27. 18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni..
    28. Kocaeli’de aranması olan 16 şahıs..
    29. Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını..
    30. FSM’deki çalışma Avrasya Tüneli..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı