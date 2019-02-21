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Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar ele alındı

Malatya Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Arguvan’ın Bozburun Mahallesinde yapılan istişare toplantısında hayvancılıkla ilgili genel sorunlar ele alındı.

21 Şubat 2019 Perşembe 16:32
Bozburun’da hayvancılıktaki sorunlar ele alındı

Malatya Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Arguvan’ın Bozburun Mahallesinde yapılan istişare toplantısında hayvancılıkla ilgili genel sorunlar ele alındı.


Mahalle Muhtarı İsmet Karabulut’un evinde yapılan toplantıya,Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, birlik teknik personelleri ve mahalledeki ki tüm yetiştiriciler katıldı.


Burada bir konuşma yapan Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, “Burada yetiştiricilerimiz ile bir araya gelmemizin sebebi yeni teşvikler ve desteklemelerle alakalı hem birebir görüşmek, şikayetlerini, taleplerini dinlemek. Biliyorsunuz Malatya’da en fazla hayvancılığın yapıldığı ve hayvanın olduğu yer bu mahallemiz. Buranın en büyük sorunlarından birisi Tapu Kadastro problemidir. Hep birlikte herkesin elini ve bedenini taşın altına koyarak bu sorunu çözmesi gerekiyor. Bizim de bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlığımız buranın sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında el atması lazım. Tabi bu sorunlarla ilgili yazılı sözlü taleplerimizi yapacağız. Buranın problemlerini hep birlikte çözmemiz lazım ki üretim devam etsin” dedi.


Bozburun Mahallesi muhtarı İsmet Karabulut ve bazı yetiştiriciler ise bütün geçim kaynaklarının bu hayvanlar olduğunu ve yeni çıkan proje kapsamlı desteklerden, tapu kadastro problemi olduğu için yararlanamadıklarını söyleyerek, bu problemin bir an önce çözülmesi için yetkililerden acil destek beklediklerini belirttiler.


Programın sonunda ise 2019 yılı birlik takvimi broşür, el kitapçığı ve bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:32
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