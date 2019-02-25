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Bozbey: “Kol kola girerek sorunların üstesinden geleceğiz”

Şirinevler Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Mahallemize hizmet gelmiyor” şikayetleri üzerine “Şirinevler’in adı güzel ama bahtı kara olmuş.

25 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
Bozbey: “Kol kola girerek sorunların üstesinden geleceğiz”

Şirinevler Mahallesi’nde vatandaşlarla biraraya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Mahallemize hizmet gelmiyor” şikayetleri üzerine “Şirinevler’in adı güzel ama bahtı kara olmuş. Kol kola girerek, sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Gün boyu vatandaşlarla iç içe olarak onların dertlerini dert edinen Mustafa Bozbey, çözüm önerilerini paylaşıyor. Mustafa Bozbey bu kez, Millet İttifakı CHP Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun ve CHP Yıldırım İlçe Başkanı Nihat Yeşiltaş ile birlikte Şirinevler Mahallesi’ndeydi. Programına Mücahitler Camii Taziye Evi’nde bölge sakinleriyle görüşerek başlayan Bozbey, sorunları dinledi. Mahalle sakinleri, “Şirinevler’e hizmet yapmasak da nasıl olsa bize oy veriyorlar düşüncesi hakim. Bu yüzden mahallemize hiç hizmet gelmiyor” diyerek dert yandı. Mahalleli, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’den, 31 Mart’tan sonra sorunların çözümü için hizmet sözü istedi.


Bursa’ya hizmet için yola çıktıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İmar, doğalgaz ve altyapı sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Öncelikleri siz belirleyeceksiniz. Böyle yaparsak işe doğru başlamış oluruz. Sorunları iyi biliyoruz ve çözümlerini birlikte paylaşarak yapacağız. Buradaki insanımızın da doğalgaz kullanmaya hakkı var” şeklinde konuştu.


“Şirinevler’in adı güzel ama bahtı kara olmuş” diyen Bozbey, kol kola girerek sorunların üstesinden birlikte geleceklerini vurguladı.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkan Adayı Özgür Erdursun ile mahallede esnaf, pazar alanı ve kahvehane ziyaretleri de gerçekleştirdi.


Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, karşılarında Mustafa Bozbey’i görünce fiyatların yüksek olmasından dert yandı. Mustafa Bozbey de çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirtti ve“İlk önce çiftçimize sahip çıkmalıyız” diye konuştu.


Esnafı da işyerinde tek tek ziyaret eden Bozbey, “hayırlı işler” diledi. Bozbey, hem kendisi hem de Özgür Erdursun için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 19:35
  1. doğa

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