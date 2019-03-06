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Bozbey çorba ikramına Bursaray ile gitti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sabahın erken saatlerinde Uludağ Üniversitesi İstasyonu’ndan Bursaray’a binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:13
Bozbey çorba ikramına Bursaray ile gitti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, sabahın erken saatlerinde Uludağ Üniversitesi İstasyonu’ndan Bursaray’a binerek vatandaşlarla yolculuk yaptı. Arabayatağı Bursaray İstasyonu’nda inen Bozbey, burada vatandaşlara çorba ikram etti.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, güne erken saatlerde başladı. Mustafa Bozbey, sabah saat 06.30’da Uludağ Üniversitesi İstasyonu’ndan Bursaray’a binerek Arabayatağı’na kadar yolculuk yaptı. Sabahın erken saatinde Bursaray’da Mustafa Bozbey’i gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar yolculuk boyunca büyük ilgi gösterdikleri Bozbey ilesohbet etti. Arabayatağı Bursaray İstasyonu’nda inen Bozbey, burada CHP Bursa İl Kadın Kolları’nın düzenlediği çorba ikramına katıldı.


İşe veya okula gitmek için evlerinden çıkıp yola koyulan vatandaşlar, Başkan Bozbey ve CHP’li kadınların sıcak çorba ikramıyla karşılaştı. Kepçeyi eline alan Bozbey, kaseleri tek tek doldurarak vatandaşa çorba ikram etti.


Mustafa Bozbey, çorba ikramının ardından tekrar Bursaray’a bindi. Nilüfer İstasyonu’na kadar giden Bozbey, Bursaray’da yine etrafını saran yolcularla sohbet etti. Vatandaşların başta ulaşım olmak üzere birçok sorununu dinleyen Bozbey, çözüm için yola çıktıklarını söyledi.


Vatandaşın ilgisi Bozbey’i mutlu etti


Sabahın ilk ışıklarında vatandaşlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mustafa Bozbey, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, biz deçözüm önerilerimizi anlatıyoruz. Burada da vatandaşlarımızın bize yoğun ilgisi olduğunu gördük. Bize destek ve iyi niyetlerini sundular, mutlu olduk. Güne Yıldırım bölgesinde güzel başladık. Bu bölgedeki teveccüh bizi mutlu ediyor. Demek ki 20 yılı boşa geçirmemişiz" dedi.


Sabah saatlerindeki ulaşımda yaşanan yoğunluğa da dikkati çeken Bozbey, "Bursa’da birinci sorun trafik ve ulaşım. Biz Bursa’da Bursaray’ı metro sistemiyle her yere ulaştırırsak trafik rahatlayacak. İnsanlarımız ulaşamıyor ve araçlarla gidiyor. Bunun da çözümü insanlara ulaşılabilir bir sistemi sunmaktır. Trafikte de düzenlemelere ihtiyaç var. Yeni yollarla birlikte insanların keyifli konforlu yolculuk yapacağına inanıyorum. Projelerimizle trafiği iyileştirerek, ucuz ulaşım imkânı sunarak, insanlarımızı toplu ulaşım araçlarına yönlendirip, trafik konusunda Bursa’ya nefes aldırabiliriz. Yapacağımız bu çalışmalarla çevre kirliliğini de önleyebiliriz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:13
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