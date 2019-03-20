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Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek için yola çıktık”

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyeleri ile buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bir inşaat mühendisi olarak, Bursa’nın meselelerine çare bulan, kente kaybettiği yeşilini, değerlerini tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:52
Bozbey: “Bursa’nın sorunlarını çözmek için yola çıktık”

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi üyeleri ile buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “Bir inşaat mühendisi olarak, Bursa’nın meselelerine çare bulan, kente kaybettiği yeşilini, değerlerini tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin düzenlediği toplantıya katılarak oda üyelerine projeleri hakkında bilgi verdi.


Bursa’da büyükşehir ve ilçelerde farklı partilerden aday olan isimlerin de katıldığı toplantıda konuşan Mustafa Bozbey, 20 yıl Nilüfer’de hizmet verdiğini belirterek, Nilüfer’i örnek ve lider kent yaptıklarını vurguladı.


Bozbey, konuşmasına şöyle devam etti: “Görünen köy kılavuz istemez. Zaten güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Nilüfer bugün, büyükşehir belediyeleri dahil, birçok projesi örnek alınan bir kenttir. Böyle bir kent oluşturduk. Şimdi Bursa için yola çıktık. 31 Mart’tan itibaren Bursa’yı yönetme arzusundayız. İyi bir yoldayız. Bir inşaat mühendisi olarak Bursa’nın sorunlarına çare bulan, kente kaybettiği yeşilini, değerlerini tekrar kazandıracak bir anlayışla görev yapacağım. Buna halk da inanıyor. 20 yıllık deneyimimizle Bursa’nın sorunlarını çözmek adına yola çıktık” dedi.


20 yıl boyunca akademik odalarla çok önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Mustafa Bozbey, “Seçilecek olan belediye başkanları mutlaka akademik odalarla iletişim içinde olmalı. Bunu Nilüfer’de, Türkiye’ye örnek olarak uyguladık. İnşallah Büyükşehir’e geldiğimizde de yapacağız” şeklinde konuştu.


İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak da bütün adaylara başarılar dileyerek, “Oda olarak kent sorunlarının çözümü adına belediye başkanlarının her zaman yanındayız. İnşaat mühendisleri ülke yönetiminde, politikada ve sosyal hayatın her alanında ihtiyaçtır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:52
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