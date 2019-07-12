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Boz ayıların buzlu meyve kokteyli keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde bulunan bazı hayvanların, su havuzları ve buz kokteylleri ile aşırı sıcaktan etkilenmemeleri sağlanıyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 13:09
Boz ayıların buzlu meyve kokteyli keyfi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde bulunan bazı hayvanların, su havuzları ve buz kokteylleri ile aşırı sıcaktan etkilenmemeleri sağlanıyor.


Hayvanat bahçesinde bulunan boz ayı, kaplan ve maymun gibi hayvanların, aşırı sıcak geçen yaz günlerinde serinlemeleri için çeşitli yöntemler uygulanıyor. Hayvanların bulunduğu bölgelerde serinlemeleri için su havuzları yer alırken, günün belli saatlerinde de fıskiyelerden su ile serinlemeleri sağlanıyor. Hayvanların beslenmelerine de önem veren hayvanat bahçesi yönetiminin özenle hazırladığı buzlu meyve kokteyli de hayvanları bir hayli serinletiyor. 2013 yılında hizmete açılan hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanların yaşam kalitelerini artırmak için çalışmaların her geçen gün arttığını ifade eden Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, hayvanat bahçesinin 153 tür ve bin 500 hayvandan ve 180 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu ifade etti. Bacak, "Görüldüğü gibi şu an ayı bölgesindeyiz malum Kayseri’nin iklimi kırsal iklim olduğundan dolayı sıcak geçiyor bunun için hayvanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek adına çeşitli aktiviteler yapıyoruz bugün de görüldüğü gibi ayılarımıza buzlu kokteyl veriyoruz. Haftanın belirli günlerinde özellikle sıcak günlerinde kokteyl ile besleme yapıyoruz en azından doğal ortamda bulunduklarından daha da iyi yaşamalarını sağlama adına bu tür uygulamalar yapıyoruz.Sadece ayılarımıza değil çeşitli soğuk meyve tüketebilen maymunlarımıza da yapıyoruz bu uygulamayı. Diğer hayvanlarımız için de havuzlarımız ve fıskiye ile sulama sistemlerimiz mevcut. Her birinin serinlemesi ve yaşam kalitelerinin iyi sürdürülebilmesi için her türlü çalışmaları yapıyoruz" dedi.



"Son 3 ay içerisinde 23 yavru doğdu"


Hayvanat bahçesi üyelerinin yeni yavrular getirdiğini de belirten Hayvanat Bahçesi Müdürü Bacak, "Hayvanat bahçemiz bir nevi üretim merkezi gibi çalışmaktadır. Son 3 ay içerisinde 23 adet yavrumuz oldu. Aslan yavrusu, kanguru yavrusu ve maymun türlerimizden yavrular aldık. Çeşitli yavrularımız var gayet de sağlıklılar her birinin bakımlarını gerek veteriner hekimlerimiz gerek hayvan bakıcılarımız olsun titizlikle yürütmektedirler" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:09
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