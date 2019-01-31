Boyun ve sırt ağrısına ne iyi gelir sırt ağrısı hangi doktor bakar

İnsanlar belirli dönemlerde sırt ve boyun ağrısına maruz kalırlar. Özellikle de masa başında çalışanlarda daha çok sıklıkla rastlanılmaktadır. Sırt ağrısı dünlük yaşantımızı olumsuz yönde etkilemenin yanında sırt ve boyun ağrısı bazı hastalıkların da habercisi olabilir. Peki sırt ağrısı nedenleri neler? Sırt ağrısı tedavisi nedir? Boyun ve sırt ağrısı nasıl geçer? Boyun ve sırt ağrısına ne iyi gelir boyun sırt ağrısı hangi doktor bakar

Sırt ağrısı, sırtımızda bulunan omurganın iki yanındaki kasların gerilmesi ile oluşur. Sırt ağrısına yol açan bu gerilmenin en büyük nedeni strestir. Normalde ‘’C’’ harfine benzeyen boyun omurgası düzleşir, omuz ve sırta giden sinirlerin çıkışları daralır ve sinirler baskı altında kalır. Bu baskı sonucunda sırt kasları gerilir ve ağrı oluşmaya başlar. Kasların uzun süre gergin halde kalması fibrozit adı verilen kas topaklarına neden olur. Yorgunluk, ağır kaldırma, klimaya maruz kalma gibi tetikleyici etkenlere bağlı olarak da sırt ağrısı olur. Bazı kişilerde sırt ağrısını azaltmaya yönelik kambur duruş başlayabilir. Sırt ağrısı pek çok hastalığın belirtilerinden biri de olabilir.

Omuz ağrısı nedenleri

Özellikle masa başı çalışanlarda çok sık görülen sırt ağrısına myofasiyel ağrı sendromu denir. Sırt bölgesinde kaslara ve yumuşak dokulara bağlı gelişen ağrılar uzun süre masa başında çalışan kişilerin ortak şikayetlerinden biridir. Çoğunlukla sırt kaslarının üzerine basmakla ağrı tetiklenir, duruş bozukluğu ortaya çıkar. Kalp, akciğer ve safra kesesi hastalıkları da sırt ağrısına neden olabilir. Özellikle sırt bölgesinde omuzlardan kaburgaların bitimine kadar ağrı hissedilir. Boyun fıtığı da bölge olarak sırta yakın olması nedeniyle sırt ağrısına neden olabilir. Bunun yanı sıra boyun ve sırt omurgalarında oluşan kireçlenmeler de sırt ağrısı nedenlerindendir. Bu ağrıya özellikle kolda güç kaybı, uyuşukluk eşlik ediyorsa bu ağrılar boyun fıtığı habercisi olabilir.

Omuz ağrısı neden olur?

- Uzun süre hareketsizlikten sonra aniden hareket etme

- Üst solunum yollarına bağlı kas spazmı geçirme

- Dikkatsizce ağır yük kaldırma

- Yanlış oturma

- Böbreklerin enfeksiyon kapması

- Ağır çanta kullanmak

Sırt ağrısına ne iyi gelir?

Kronik bel ve sırt ağrısı çeken kişilerin doğal yollara baş vurmadan bir uzmana görülmelidir.

SARIMSAK

Sarımsak içerdiği anti-bakteriyel maddeler sayesinde vücuttaki iltihaplanmaları atar. Kasların hassas olan yüzeylerini onarır. Her sabah aç karna bir diş sarımsağı ilaç gibi yutarak bu maddesinden faydalanabilirsiniz.

EPSOM TUZU

Magnezyum sülfat bakımından zengin olan epsom tuzunu duş aldığınız sırada bir kovaya sıcak su koyunuz içerisine göz kararı epsom tuzu ekleyiniz. Daha sonra bu suyu boynunuzdan aşağı yavaş yavaş dökünüz. Ya da yine sıcak suyun içerisine eprom tuzu ekleyiniz. Sonra bu suya temiz bir havlu batırıp ağrıyan bölgenizde 15 dakika bekletiniz.

ZERDEÇAL

Vücuttaki iltihaplanmaları temizleyen ve ödemi atan besinlerden biri olan zerdeçaldan 2 yemek kaşığına bir yemek kaşığı bal karıştırınız. Daha sonra 3 yemek kaşığı ılık süt ekleyip macun haline getiriniz. Bu macunu ağrıyan bölgeye sürünüz. 10 dakika masajla uyguladıktan sonra ılık su ile yıkayınız.

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı yorgunluk ve bitkinliğe iyi gelir. Günde bir barda papatya çayı tüketerek vücudunuzu sakinleştirmiş olursunuz.

Boyun ve omuz ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Boyun ağrısı için için beyin ve sinir cerrahisi doktoruna, omuz ağrısı için ise ortopedi doktoruna başvrulmalı.