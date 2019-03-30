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"Boyun germe estetiği ile yıllara meydan okuyun"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:58
"Boyun germe estetiği ile yıllara meydan okuyun"

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, "Birçok yaşlılık belirtisi öncelikle yüz ve boyunda kendini göstermeye başlıyor. Boyunda meydana gelen kırışıklıklar ve gıdı güzelliği gölgelemeye yetiyor. Ancak boyun germe ile kusursuz bir görünüme sahip olmak mümkün" dedi.


Plastik, Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, metropol şehirlerde yaşamanın, yoğun iş temposu, stres, yer çekiminin etkisi, güneş ışınlarına maruz kalma ve en önemlisi genetik yapı yaşlanmaya neden olan faktörler olduğunu belirtti. Başaran, birçok insanda boynun, yaşlanma prosesinin negatif etkilerini gösteren ilk vücut bölgesi olduğunu kaydederek, "Kilo veren kadın ve erkeklerde istenmeyen yan etkilerden bir tanesi esnekliğini kaybetmiş, sarkan deri olabilmektedir. Boyun germe operasyonu yaşlanmaya bağlı boyunla ilişkili problemleri düzeltebilir. Bu problemler arasında dolgun gıdık (gerdan), boyun boyunca dikey bantlar ve kas kasında gevşeklik sayılabilir" dedi.


Boyun germe cerrahisi ile tedavi edilen spesifik problemleri üç temel kategoride özetleyen Doç. Dr. Karaca Başaran açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Deri sarkması yaşlanma prosesinin sık görülen bir etkisidir ve yerçekimi ile de artar. Kas sarkması platismal bantlaşma olarak bilinen kas sarkması yaşlanma prosesinin bir sonucudur. İki tarafta, boynun tamamında bulunan ince, geniş kas kılıfını (platisma) etkiler. Yaşlanma sırasında boyunun iki tarafındaki kasın kenarı aşağı doğru sarkarak çeneden köprücük kemiğine doğru uzanan iki tane, gözle görülebilen banda sebep olur. Bu deri ve kas sarkmalarına halk arasında kabaca “hindi boynu” deformitesi denmektedir. Boyun bölgesinde yağ fazlalılığı olan hastaların çenelerinin altında dolgunluk olur ve bunların ikisi çene hattının belirsizleşmesine ve gerdan oluşmasına katkıda bulunur."

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:58
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