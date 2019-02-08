Boyun düzleşmesi nedir? Boyun düzleşmesi belirtileri neler? Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir?

Boyun düşmesi daha çok bilgisayar başında çalışan vatandaşların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan birisidir. Boyun düzleşmesi belirtileri arasında ilk karşımıza çıkan sorun boyun bölgesinde meydana gelen ağrılardır. Boyun düzleşmesi, boyunda en sık rastlanılan problem boyundaki kasların aşırı gerilmesi ile oluşan aks düzleşmesidir. Peki boyun düzleşmesi belirtileri neler? Boyun düzleşmesi nasıl tedavi edilir? Boyun düzleşmesi neden kaynaklanır? Belirtileri ve tedavi yollar nelerdir? İşte boyun düşmesine ilişkin detaylar.

Vücudumuzda dengemizi sağlayabilmemiz için omurga üzerinde pek çok kıvrım bulunur. Boyun bölgesindeki de bunlardan birisidir ve başın dengede durmasını sağlar. Boyun, dışarıdan bakıldığında geniş bir “C” harfini andıran, sırt bölgesinden başlayıp başın arkasına kadar uzanan kıvrıma sahiptir. Bu kıvrımın zamanla düz bir hal almasına da boyun düzleşmesi adı verilmektedir. Boyun düzleşmesi genetik olabileceği gibi darbe, yanlış duruş ve aşırı kilo gibi nedenle de gerçekleşebilir. Aşırı kilolu kişilerde vücut denge pozisyonu değişebilir ve boyun düzleşmesi gerçekleşir.

Boyun düzleşmesi belirtileri

Birçok insan, boyun düzleşmesine sahip olduğunu asla bilemez. Boyun düzleşmesinde, sıklıkla semptomlar gibi acı olmadan eşlik eder. Boynun düzleşmesini, zaman geçtikçe değişimini fark etmeyen birçok kişi vardır. Değişim genellikle kademeli ve sabittir. Bir travmadan dolayı değişiklik meydana gelirse ve boyun bölgesinde sinirlerin sıkışmasına neden olursa ağrı fark edilebilir.

Boyun düzleşmesinin ilerleyen evrelerinde sinir kökleri baskıya maruz kalır. Bu sinirler vücutta nereye bağlıysa o bölgelerde uyuşma görülebilir. Genellikle kol ya da bacaklara bağlı olan sinirler, aynı zamanda bu gölgelerde güç kaybı ve karıncalanma yaşanmasına neden olur.

Boyun düzleşmesi tedavisi

Boyun düzleşmedeki tedavi hastalığın derecesine göre değişmektedir. Eğer rahatsızlık henüz sinirlere baskı yapacak şekle gelmemiş ise boyun egzersizleri verecektir. Aynı zamanda ağrıların dinmesi için boyunluk ve ağrı kesici ilaç kullanmanızı tavsiye edecektir. (Egzersizler sayfanın en altında yer almaktadır.) Eğer hastalık ilerlemiş ve sinir köklerine baskı yapar hale gelmiş ise tedavide izlenecek yok farklı olur. Bu nedenle vücudunuzda güç kaybı görülüyor ise doktorunuz cerrahi operasyon önerebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu bölgede pek çok sinir ucu olduğu için yapılacak operasyon büyük risk taşır.

Boyun düzleşmesi için hangi doktora gidilir?

Çok çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan boyun ağrıları ve düzleşmesi için gitmeniz gereken bölüm Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğidir.