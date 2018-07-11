0553 313 94 23

Boyun düzleşmesi nedenleri nelerdir?

Boyun düzleşmesi hayatı olumsuz etkileyen hastalıklardan biridir. Boyun düzleşmesi, baş dönmesi, mide bulantısı, çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma gibi belirtiler ile kendini gösterir. Boyun düzleşmesi dikkate alınması gereken bir hastalıktır.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:52
Boyun düzleşmesi nedenleri nelerdir?

Boyun bölgesinde bulunan omurganın C şeklinde olması gerekir. Ancak alınan darbe ya da bazı rahatsızlıklar boyun bölgesindeki omurga kemiklerinin düzleşmesine yol açar.

BOYUN DÜZLEŞMESİ NEDEN OLUR?

Çalışma hayatından kaynaklı yanlış duruş ve oturuş bozuklukları,

 Kemik erimesi hastalığı,

Ruhsal bozuklukların şiddeti,

Egzersiz esnasında boyun bölgesinin zorlanması ya da fazla esnek bırakılması,

Islak saçla uyumak,

Obezite hastalarının kullandığı ilaçların yan etkileri,

Aşırı yemeden kaynaklı kilo alımı,

Uyku sırasında bozuk vücut duruşu gibi durumlar boyun düzleşmesine yol açar.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Boyun düzleşmesinin en belirgin belirtisi baş dönmesidir. Ardından mide bulantısı, çene uyuşması, sırt ağrıları, çabuk yorulma, yüksek tansiyon, omuz ağrısı ve kulak çınlaması da belirtiler arasında yer alır.

BOYUN DÜZLEŞMESİNİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR NELERDİR?

Boyun düzleşmesi dikkate alınmadığında kemik ve kollardan geçen sinir damarlarının gevşemesine ve şiddetli ağrılara neden olur.

Aynı zamanda boyun düzleşmesi sonucu iç organlar düzenli çalışmaz ve beynindeki sinir bölgesi yani vagus siniri gerilir. Bu durum sonucunda da çarpıntı, nefes darlığı, şişkinlik, hazımsızlık, gaz ve kabızlık gibi rahatsızlıklara neden olur. Yürüme güçlüğü ve ince beceri gerektiren hareketlerde kısıtlamalar meydana gelir.

BOYUN DÜZLEŞMESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Boyun düzleşmesi tedavisinde en iyi yöntem fizik tedavidir. Bu tedavi genellikle havuz içinde masaj teknikleriyle yapılır. Bir fizik tedavi uzmanıyla havuza giren hasta sırtüstü yüzdürülür veya el ve kol hareketleri yaparak boyun düzleşmesi engellenmeye çalışılır.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 19:52
  1. boyun düzleşmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi açıklandı?
    1. 2018 KPSS lisans sınav giriş belgesi..
    2. Binali Yıldırım görevi devraldı
    3. Kansızlık ile mücadele için kuzugöbeği..
    4. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
    5. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
    6. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
    7. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
    8. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    9. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
    10. Adana'da sosyal medyadan terör..
    11. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
    12. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
    13. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
    14. Bitki çayları ne sıklıkla..
    15. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
    16. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
    17. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
    18. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
    19. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
    20. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Hadım edilen sapık için flaş karar
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı