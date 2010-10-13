Boyun damarında stent daha tehlikeli

Bununla birlikte, “karotid endarterektomi” olarak bilinen ameliyatta, hastaların sinirlerinin tahrip olması veya kalp krizi geçirmeleri riskinin daha fazla olduğu kaydedildi. New York Üniversitesi Tıp Okulu ve Harvard Klinik Araştırma Enstitüsü’nden Dr. Sripal Bangalore ve ekibi, her iki tedavi yöntemiyle ilgili 7 binden fazla hastanın katıldığı klinik denemelerin sonuçlarını karşılaştırdı. Araştırma sonucunda, boyun damarlarına stent takılan bir hastanın ameliyat geçiren bir hastaya oranla felç geçirme ve ölüm riskinin yüzde 19 daha fazla olduğu belirlendi. Bununla birlikte, stent takılan hastaların kalp krizi geçirme riskinin ameliyatlı hastalara göre yüzde 55, “kranial sinirler”deki tahribat riskininse yüzde 85 daha düşük olduğu kaydedildi.