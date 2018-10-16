Boyun fıtığının sebep ve belirtileri

Belirtiler



● Ensede ağrı, kas spazmı, boyun hareketlerinde kısıtlılık

● Enseden kol veya kollara bazen art kafaya, göğse ve sırta yayılabilen ağrı

● Kollar ve/veya ellerde uyuşma hissi

● Baş dönmesi, kulak çınlaması, gözlerde sinek uçuşması, bulantı, konsantrasyon bozukluğu gibi semptomlar

● Kol ve/veya ellerde kas gücü azalması (elinden sık sık bir şeyleri düşürme, kavrama güçlüğü)

● Ağrı özellikle gece uykuda aşırı derecede artar

● Omuz ve kollarda ağrı, uyuşma ve iğne batar gibi olması

● Bacak ve kollarda uyuşma veya güçsüzlük

● Mesane kontrolü sorunları

● Bacaklarda dengesizlik veya sertlik

● Boyun omur hastalığı (cervical osteoarthritis), boyundaki omurların üstüne kemik çıkıntılarının oluşmasıdır. Bu yavaşça gelişir ve boyun giderek sertleşir. Kemikler giderek periferik sinir sistemine baskı yaparak omuz ve kollarda ağrılara yol açar.



Bu çıkıntılar eğer omuriliğe de baskı yapmaya başlarsa, bacak kasları ile mesane ve bağırsak kasları da etkilenebilir. Boyun zedelenmesi yıllar sonra servikal omur hastalığına dönüşebilir. Ancak genellikle bu hastalık yaşlanmayla ilgilidir. Boyun omurlarının diskleri zamanla yıpranıp incelince dışarı fırlarlar.

Sebepleri

● Trafik kazaları, travmalar, şoförlük, boynu çok etkileyen bir meslek. Frenler, manevralar ve çarpmalar, trafik kazaları,

● Günlük hayatın gerilimleri,

● Boyunun yanlış hareketleri ve yanlış pozisyonları,

● Emosyonel gerginlik, boyun kaslarında zayıflık,

● Yaşlanmaya bağlı kemik yapısındaki dejeneratif değişiklikler

● Boyun kireçlenmesi

● Sık görülen bazı iltihaplı romatizmal ağrılar

● Yanlış duruş, psikolojik stres, soğuğa maruz kalmak, yorgunluk

● Uzun süreli bilgisayar - daktilo kullananlar, sürekli tek noktaya odaklaştıkları için boyun kaslarının yeterince hareket etmemesi sonucu ağrı çekerler.

● Ev işleri, dikiş nakış, temizlik, perde asma, silme gibi bunlar son derece boyun ağrılarını artıran faktörlerdir.

● Özellikle stres boyun kaslarında kasılmaya sabap olur. Gerilim, boyun ağrısını artıran ve kronikleştiren en önemli sebeptir.

Fakat bu durum illa boyun fıtığı olacağınız anlamına gelmez. Tedavisi de elinizdedir.

Gerilimde, öfkeden, hırs ve hasetten uzak durmak, tevekkül sahibi olmak yeter..

“Elle Tedavi” uzmanlık gerektiriyor

Manuplatif tedavi denen elle tedavi, klasik masajdan çok farklıdır. Avrupa, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Uzakdoğu ülkeleri gibi birçok ülkede uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu tedavi sırasında germe, bastırma, döndürme gibi değişik elle tedavi teknikleri hastalıklı bölgeye uygulanmaktadır. Tedavi sırasında herhangi bir ilaç kullanımına da genellikle ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu tedavi bel ve boyun fıtıkları, kas spazmları, kontraktürler, ense orijinli baş ağrıları, omurga kilitlenmeleri ve hatta bazı mide-bağırsak rahatsızlıklarında da başarılı sonuçlar vermektedir. Özellikle bel ve boyun fıtıklarının % 95'i manuplatif (elle) tedavi ile tedavi edilebilir. Bu yöntem için şimdilerde bilgisayarlı makineler bile kullanılmakta, askılı, vidalı, şişme boyunluklar tedaviye destek olmaktadır.

Bebekken..

Bebekken yapılan yanlış bir hareket, ileri yaşlarda kronik baş ağrısı olarak kendini gösteriyor. Boyun fıtığının zeminini hazırlayabiliyor. Günümüzde de Anadolu'da bebeklere uygulanan boyun ve omuz çekme hareketi, boyu uzatmıyor ve daha esnek olmalarını sağlamıyor aksine, gelecekte geçmeyen kronik baş ağrısı olarak karşılarına çıkıyor.