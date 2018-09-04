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Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir roket başlığı bulundu. Başlığın Zeytin Dalı harekatı sırasında bölgeye atılan roketlerden olduğu tahmin ediliyor. Roket başlığının yaklaşık 45 gün önce bulunan gizemli cisim ile bağlantısı araştırılıyor.

04 Eylül 2018 Salı 07:24
Gaziantep'te roket başlığı bulundu

Nurdağı ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki Kozuluk Mahallesi Kozuluk göleti çevresinde çobanlar tarafından roket başlığı bulundu. Yapılan ilk incelemede 2 metre olduğu belirlenen başlığın Rus yapımı olduğu tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gönderilen jandarma ekiplerinin incelediği başlığın menşei ve nasıl geldiği araştırılıyor. 

AFRİN'DEN ATILMIŞ OLABİLİR

İncelemelerde roketin en erken Mart ve Nisan aylarında düşmüş olabileceği öngörülüyor. Bulunan başlığın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı ve Nisan ayına kadar süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki terör örgütü PYD/PKK terör örgütü tarafından Türkiye'ye atılan roketlerden birine ait olabileceği düşünülüyor.

GİZEMLİ CİSİMLE DE BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan bulunan füze başlığının ilçede 45 gün önce bulunan gizemli cisimle bağlantısının da araştırıldığı belirtildi. Vatandaşların ihbarı ile Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bulunan esrarengiz cismin bir uydu yada roketin motor kısmı olabileceği ifade edilmişti. 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 07:24
  1. Gaziantep
  2. roket

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