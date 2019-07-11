Boynuzlu baykuş tedavisinin ardından doğaya salındı

MANİSA (AA) - Manisa'da kırsal alanda bitkin vaziyette bulunan boynuzlu baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşama bırakıldı.

Spil Dağı eteklerinde bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan, nesli tükenmek üzere olan türler arasında yer alan boynuzlu baykuş, kentte çok sayıda yaban hayvanı ve kuşun yeniden sağlığına kavuşmasına yardımcı olması dolayısıyla "Kuş doktoru" olarak bilinen Hamdi Öklü'ye teslim edildi.

Öklü de ölmek üzere olan boynuzlu baykuşu veteriner arkadaşı Burak İşman'ın kliniğine götürdü.

Burada tedavi edilen ve yaklaşık 15 gün gözlem altında tutulan boynuzlu baykuş, eski gücüne kavuşunca doğaya salındı.