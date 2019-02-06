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Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel parfüm hediye seçenekleri

Boyner, Sevgililer Günü'nde hediye parfüm seçeneklerini bir araya getiriyor

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
Boyner'den Sevgililer Günü'ne özel parfüm hediye seçenekleri

İSTANBUL (AA) - Boyner, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyelerinden parfüm seçeneklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, kokularıyla hafızalardan silinmeyen bir etki bırakan parfümler, Sevgililer Günü’nde en çok tercih edilen hediye seçeneklerinin başında geliyor. Boyner, hislerini romantik bir parfümle ifade etmek isteyenlere dünyaca ünlü markalardan çok sayıda seçenek sunuyor.

Boyner’in hem kadınlar hem erkekler için sunduğu parfüm koleksiyonunda; Lancome, Clinique, Tom Ford, Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Dolce&Gabbana, Gucci, Carolina, Burberry, Estee Lauder, Calvin Klein, Bvlgari, Kenzo, Michael Kors, Diesel, Davidoff, Armani, Dior, Chloe gibi markaların ürünleri yer alıyor.

Sevdiklerini güzel bir parfümle mutlu etmek isteyenler, duş jeli ya da body lotion içeren özel parfüm setlerinden de faydalanabiliyor. Her türlü beğeniye hitap eden geniş koleksiyonuyla parfüm alanında otorite olan Boyner, seçili birçok üründe Sevgililer Günü’ne özel avantajlı fiyatlar sunuyor.

Boyner’in kozmetik dünyasında ayrıca; en çok tercih edilen ve sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakımına, cilt yenileyici kremlerinden, makyaj setlerine kadar dünyaca ünlü 120'den fazla marka ve 10 binden fazla ürün yer alıyor.


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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:57
  1. Boyner
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