THY- Euroleague
0553 313 94 23

Boyner'den "Şahane Cuma"da online satış rekoru

boyner.com.tr, "Şahane Cuma" olarak adlandırdığı 23 Kasım Cuma günü tüm zamanların bir günde gerçekleşen en yüksek ziyaret, satış ve ciro rekoruna imza attı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:11
Boyner'den "Şahane Cuma"da online satış rekoru

İSTANBUL (AA) - Boyner’in internet mağazası "Şahane Cuma" kampanyasında rekor sayıda satışla yüzde 400 büyüdü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de perakende sektörünün önde gelen şirketlerinden Boyner’in internet mağazası boyner.com.tr, "Şahane Cuma" olarak adlandırdığı 23 Kasım Cuma günü tüm zamanların bir günde gerçekleşen en yüksek ziyaret, satış ve ciro rekoruna imza attı.

Şahane Cuma kampanyası kapsamında yüzde 70'e varan indirimler, pek çok kategoride ve binlerce üründe özel fırsatlar sunan Boyner, müşterilerine avantajlı alışverişin keyfini yaşatıyor.


- 1 günde 50 bine yakın ürün satıldı


23-25 Kasım'da gerçekleştirilecek kampanyanın ilk gününde Boyner mağazalarıyla birlikte internet mağazası boyner.com.tr, müşterilerden çok yoğun ilgi gördü. 23 Kasım’da boyner.com.tr 1 milyon kez ziyaret alırken, sadece 1 günde 50 bine yakın ürün satıldı. Alışverişin en çok yoğunlaştığı 15.00-17.00 saatleri arasında 100 binin üzerinde kullanıcı siteyi ziyaret etti. boyner.com.tr internet mağazasının işlem hacmi geçen sene aynı döneme göre yüzde 400, normal bir güne göre 15 kat artış gösterdi. Boyner mobil uygulaması ise tüm gün boyunca 200 bin kişiyi ağırladı.


- En çok bot, çizme, mont ve spor ayakkabı satıldı


En çok alışveriş yapan şehirler sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa oldu. En çok satılan ürünlere bakıldığında ise tüketicilerin kış sezonundaki ihtiyaçlarını "Şahane Cuma" fırsatlarıyla karşıladığı görüldü. Boyner'in Şahane Cuma kampanyasının ilk gününde en çok bot, çizme, mont satılırken bu ürünleri spor ayakkabılar takip etti.

Boyner’in "Şahane Cuma" kampanyası 25 Kasım’a kadar devam edecek. Müşteriler 38 şehirdeki 116 Boyner mağazasını ve internet mağazası boyner.com.tr’yi ziyaret ederek Şahane Cuma kampanyasının fırsatlarından yararlanabilecek.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:11
  1. Boyner
  2. Şahane Cuma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid farklı yenildi
    1. Real Madrid farklı yenildi
    2. Bakan Ersoy'dan Saraybosna'da Başçarşı..
    3. 'Camide siyaset yapılıyor' diyen..
    4. Suriyeli isim açıkladı: Bir Arap..
    5. Yönetmen Nicholas Roeg hayatını kaybetti
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    8. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    9. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    10. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    11. İlk ütüler böyleydi
    12. İnsanlar bu cezaevine girmek için para..
    13. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    14. Kaçırdığı kız çocuğuyla birlikte..
    15. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    16. Bembeyaz dişler için...
    17. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    18. AK Parti'nin 40 adayından 3'ü eski bakan
    19. Şahin Şerifoğulları kimdir?
    20. AK Parti'nin belediye başkan adayları
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Yılman, "Para karşılığında yapıyor" demişti... Ayşe Arman çok sert cevap verdi
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    Erdoğan 'Bu işi çözün' demişti... Karatay'dan ilk yorum
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    "Elbiselerini çıkarıp damar yolu açtılar, kanını banyo giderine boşalttılar!"
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    ABD ve Rus askerleri arasında çatışma!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!
    Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı Dağı'nı bastı!

    Günün Karikatürü

    24 Kasım 2018
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!
    Kimsenin aklına gelmeyecekleri söyledi! Trump'tan inanılmaz Kaşıkçı çıkışı!